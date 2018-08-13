Военные дроны: вооружены и особо опасны

Москва , 13 августа — «Вести. Экономика» В начале августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение. Случай уникален: впервые в истории главу государства попытались убить дронами — беспилотники несли по килограмму C-4 и должны были взорваться рядом с Мадуро во время его выступления. Эксперты говорят, что в будущем таких историй будет только больше. В конце концов, купить дрон может кто угодно, а средства защиты пока не особо эффективны.

В прошлом году стало известно о разработке нового типа дрона-убийцы — TIKAD, который может нести на борту снайперскую винтовку, пулемет и даже гранатомет.

Основатель стартапа Duke Robotics Разиель Атуар — бывший копандир спецподразделения израильских вооруженных сил. Вооружить дрон боевым стрелковым оружием он задумал после участия в контртеррористических операциях, в которых воевать приходилось посреди мирных населенных пунктов. По его мнению, использование вооруженных дронов способно снизить количество жертв среди гражданского населения.

Первый прототип TIKAD появился в 2015 г. и сразу был взят на вооружение ЦАХАЛ . За прошедшие три года дрон доработали; теперь его больше не отбрасывает отдачей благодаря новой системе стабилизации.

Последняя версия дрона поднимает в воздух любое оружие массой до 10 кг. Управляются дроны удаленно, и стреляют только по команде оператора — по крайней мере пока. Сейчас стартап ищет инвесторов, но ходят слухи, что израильские военные уже договорились с Duke Robotics о закупке партии; ведутся переговоры и с вооруженными силами США

Маленькие коптеры ранее не могли поднять тяжелую винтовку, но теперь конструкторы создали целый спектр сверхмощных моделей, способных переносить грузы весом до 18 кг — этого более чем достаточно. Как бы то ни было, все еще существует проблема стабилизации винтовки и сильной отдачи, способной развернуть коптер в воздухе.

Создатели TIKAD, говорят, что у них есть «уникальное решение по стабилизации дрона и подавлении отдачи» — оружие устанавливается на роботизированном кардане, который вращается в режиме реального времени, удерживая ствол в нужном направлении. Энергия отдачи распределяется с помощью гибких пластин, что позволяет минимизировать (но не устранить окончательно) смещение.

Другой подход заключается в использовании оружия без отдачи. Вместо крупнокалиберных винтовок дроны вооружаются ракетными кластерами, способными быстро выпустить рой снарядов по предполагаемой цели.

Правительство Тайваня так вдохновилось успехами дронов, что поручило инженерам соорудить собственные. Для армии готовят беспилотники, вооруженные штурмовой винтовкой T91 и тремя 40-миллиметровыми гранатометами. Вызывает опасения, что дроны могут, в конечном итоге, оказаться в руках террористов. В таком случае схожие с венесуэльским инциденты будут заканчиваться весьма плачевно.

Первоначально TIKAD предназначался для осуществления миссий в критических ситуациях, где обычный человек справиться не мог или подвергался неоправданно высокому риску; но всем ясно, что совсем скоро дроны станут массовым явлением и, с ростом уровня технологий, начнут постепенно вытеснять из боевых действий людей.

Эксперты обеспокоены тем, что военные дроны — это очередной шаг к автономному оружию, которое выбирает свои цели без какого-либо человеческого понимания юридических, моральных или социальных норм.