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Канада подписала с Украиной договор о поставке снайперских винтовок
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Канада подписала с Украиной договор о поставке снайперских винтовок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Владелец канадской компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд сообщил о подписании договора о поставке на Украину дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тыс. долларов.
Договором предусматривается поставка систем снайперской винтовки LRT-3 калибра 0,50, сообщает Uatv. В соглашении также говорится об обслуживании вооружения и обучении украинских снайперов после поставок.
Вооружение будет передано Украине уже осенью 2018 года, отметил Спагруд.
«Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде наверняка поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей Родины», — добавил глава PGW.
Ранее Канада решила выделить Украине военную помощь на 7 млн долларов.
В 2017 году Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. В июне 2018 года она пообещала увеличить военную поддержку ВСУ.
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