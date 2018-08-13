Канада подписала с Украиной договор о поставке снайперских винтовок

Владелец канадской компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд сообщил о подписании договора о поставке на Украину дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тыс. долларов.

Договором предусматривается поставка систем снайперской винтовки LRT-3 калибра 0,50, сообщает Uatv. В соглашении также говорится об обслуживании вооружения и обучении украинских снайперов после поставок.

Вооружение будет передано Украине уже осенью 2018 года, отметил Спагруд.

«Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде наверняка поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей Родины», — добавил глава PGW.

Ранее Канада решила выделить Украине военную помощь на 7 млн долларов.

В 2017 году Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. В июне 2018 года она пообещала увеличить военную поддержку ВСУ.