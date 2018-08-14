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Канада начнет поставлять снайперские винтовки на Украину
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Канада начнет поставлять снайперские винтовки на Украину — СМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
По данным канадской газеты, стоимость контракта оценивается в 770 миллионов долларов.
Канадская фирма PGW Defence Technologies поставит на Украину снайперские винтовки LRT-3. Такое сообщение было опубликовано в газете Ottawa Citizen.
При этом само издание ссылается на владельца фирмы Росса Спарграда. Предприятие зарегистрировано в городе Виннипег в провинции Манитоба.
Уточняется, что стоимость контракта оценивается в 770 миллионов долларов.
Однако в МИД Канады не стали давать какую-либо информацию относительно данной сделки. В ведомстве подчеркнули, что намерены «защищать коммерческие интересы фирмы».
В то же время, уточняет издание, в офисе члена оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны Джеймса Безана сообщили, что на прошлой неделе МИД страны действительно одобрил данную сделку.
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