Канада начнет поставлять снайперские винтовки на Украину

По данным канадской газеты, стоимость контракта оценивается в 770 миллионов долларов.
Канадская фирма PGW Defence Technologies поставит на Украину снайперские винтовки LRT-3. Такое сообщение было опубликовано в газете Ottawa Citizen.
При этом само издание ссылается на владельца фирмы Росса Спарграда. Предприятие зарегистрировано в городе Виннипег в провинции Манитоба.
Уточняется, что стоимость контракта оценивается в 770 миллионов долларов.
Однако в МИД Канады не стали давать какую-либо информацию относительно данной сделки. В ведомстве подчеркнули, что намерены «защищать коммерческие интересы фирмы».
В то же время, уточняет издание, в офисе члена оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны Джеймса Безана сообщили, что на прошлой неделе МИД страны действительно одобрил данную сделку.