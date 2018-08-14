Канада начнет поставлять снайперские винтовки на Украину — СМИ

По данным канадской газеты, стоимость контракта оценивается в 770 миллионов долларов.

Канадская фирма PGW Defence Technologies поставит на Украину снайперские винтовки LRT-3. Такое сообщение было опубликовано в газете Ottawa Citizen.

При этом само издание ссылается на владельца фирмы Росса Спарграда. Предприятие зарегистрировано в городе Виннипег в провинции Манитоба.

Уточняется, что стоимость контракта оценивается в 770 миллионов долларов.

Однако в МИД Канады не стали давать какую-либо информацию относительно данной сделки. В ведомстве подчеркнули, что намерены «защищать коммерческие интересы фирмы».