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В Пензенской области прошли испытания электромобиля охотника за дронами
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В Пензенской области прошли испытания электромобиля охотника за дронами 

RUБЕЖ 37 минут назад
Фото: RUБЕЖ
В Пензенской области успешно проведены испытания электромобиля, предназначенного для обнаружения беспилотников, сообщает официальный сайт Пензенского госуниверситета. Транспортное средство создали студенты и преподаватели вуза.
Проект был реализован совместно с компанией «ЮМИРС», производителем радиолокационного оборудования. Исследователи должны были создать автомобиль, на котором можно было разместить специальное оборудование для поиска беспилотников небольшого размера. При этом перед учеными стояла задача разработать машину, которая двигается практически без шума. Решение было найдено: двигатель внутреннего сгорания специалисты ПГУ заменили на электропривод.
Охотника за дронами продемонстриурют на специализированных выставках. Кроме того, опытную модель усовершенствуют. Электромобиль сможет перемещаться без водителя, в автономном режиме, а оборудованием для поиска беспилотников можно будет управлять удаленно.
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