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«Стреляет тушенкой»: в Сети высмеяли «новый» украинский танк
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«Стреляет тушенкой»: в Сети высмеяли «новый» украинский танк 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли кадры испытаний украинского танка, опубликованные президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее украинский лидер объявил о начале испытаний основного боевого танка Т-72АМТ, разработанного «Киевским бронетанковым заводом». «Это основной боевой танк Т-72АМТ. Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах», — написал украинский лидер в фейсбуке.
Некоторые пользователи твиттера припомнили провал украинских танкистов, занявших последнее место на танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в апреле.
"Ваши на танковом биатлоне уже показали, что «Оплот», как и все остальное оружие украинского производства, это обычный мусор", — написал @KrasnyiKomissar.
"Да все уже видели, на что они способны, на соревнованиях НАТО", — присоединились в комментариях.
"Чем стреляет? Тушенкой или кастрюлями?" — пошутили во ВКонтакте.
Пользователи соцсетей также указали на то, что украинские танки на самом деле являются модернизацией советских.
"Свое что-нибудь есть? Все советские разработки восхваляет", — написал @kirsamov.
"Цифра 72 в названии танка означает 1972 год разработки. В те времена воевали еще с конницей, а пехота была вооружена мечами и луками. Только Порошенко об этом не рассказывайте", — добавил @uralpage.
Эксперты неоднократно ловили Киев на попытках выдать старые советские разработки за новое оружие. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, оборонно-промышленный комплекс Украины «деградирует, а поэтому не может сегодня производить какие-либо новые образцы».
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