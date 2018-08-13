Российские комплексы РЭБ взорвали снаряды в полете

Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете

На проходящих в Абхазии двусторонних тактических учениях впервые были задействованы новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Ртуть-БМ". С помощью подвижных станций РЭБ военнослужащие уничтожили во время полета управляемые снаряды корабельной артиллерии условного противника.

"На прибрежном полигоне Гудаута с применением современных комплексов РЭБ "Ртуть" специалисты засекли залпы орудий и, воздействуя помехами большой мощности на радиовзрыватели управляемых снарядов, вынудили их взорваться в воздухе", — говорится в официальном сообщении Южного военного округа.

Первая информация о новейшем комплексе РЭБ появилась в ноябре 2013 года, когда концерн "Радиоэлектронные технологии" передал в войска первые десять машин с комплексом "Ртуть". Данный комплекс РЭБ предназначен для развертывания в месте вероятного артиллерийско-ракетного удара. Дабы избежать обнаружения противником, комплекс включается в момент огневого удара на миллисекунды. Электроника системы практически мгновенно определяет рабочую частоту вражеского радиовзрывателя и посылает сигнал, который приводит к детонации заряда. Одновременно комплекс РЭБ способен подавлять до шести радиоканалов с вероятностью обезвреживания радиовзрывателя до 0,8. При этом обеспечивается возможность непрерывной работы в течение шести часов.

Для мобильности комплекс "Ртуть" устанавливается на легком тягаче МТЛБ, а на его развертывание уходит не более 10 минут. Во время работы одна машина "Ртуть-БМ" может защищать войска на площади от 20 до 50 гектаров. Одну машину обслуживают два человека.

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