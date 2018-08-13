Советская «Боевая метла» замечена на МТ-ЛБ в Ираке

Это оружие использовалось по прямому назначению — как средство ПВО в кровопролитном конфликте против соседнего Ирана . В 1991 и в 2003 гг. с его помощью пытались противостоять атакующим крылатым ракетам и другим средствам воздушного нападения США

С началом новой войны, на этот раз с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ снова понадобилось оружие, обладающее высокой огневой мощью, способное с большой эффективностью «сметать» различные цели, вроде заминированных автомобилей, замаскированных снайперов и гранатометчиков. Разработанная и принятая на вооружение еще в конце 40-х годов советская ЗПУ-4 стала одним из лучших кандидатов на эту роль.

С ее помощью можно легко уничтожать вражеские объекты на дистанции в 2000 метров. При этом на полукилометровом расстоянии после попадания пуль из зенитки будет выведен из строя любой оказавшийся там БМП, БТР, бронеавтомобиль или САУ, толщина брони которых менее 50 мм. Скорострельность может достигать 2200 выстрелов в минуту.

Благодаря такой высокоманевренной базе как МТ-ЛБ, обладающей хорошей проходимостью и приличной скоростью, «боевая метла» может быстро перебрасываться туда, где в ее помощи наиболее нуждаются подразделения, ведущие бои с террористами.