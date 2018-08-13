Швеция закупит у США «Патриотов»

Швеция закупит американские зенитные ракетные системы PAC-3+ Patriot

Правительство Швеции подписало 8 августа соглашение с США на закупку зенитной ракетной системы (ЗРС) PAC-3+ Patriot разработки и производства компании Raytheon. При этом, как сообщает американский еженедельник Defense News, шведское правительство не проинформировало о стоимости контракта и сроков поставки системы.

Как сообщил Госдепартамент, Швеция запросила четыре новейшие ЗРС Patriot PAC-3+, в том числе 100 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E (Patriot MIM-104E Guidance Enhancement Missile-TBM missiles) для перехвата аэродинамических и аэробаллистических воздушных целей и 200 усовершенствованных ракет PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) на сумму $3,2 млрд Однако эта цифра не является окончательной и может быть изменена в ходе последующих переговоров.

Когда шведское правительство объявило о предстоящей сделке по закупке ЗРС Patriot в ноябре 2017 года после оценки предложения французского консорциума "Евросам" — разработчика ЗРС SAMP/T, стоимость предстоящего контракта составляла $1,1 млрд

Принятое Швецией решение окончательно блокирует длительные и неудачные попытки консорциума MEADS, возглавляемого Lockheed Martin, потеснить Patriot на европейском рынке с помощью своей системы ПВО средней дальности с одноименным названием MEADS (Medium Extended Air Defence), которая ни разу не одержала победу в объявляемых в регионе тендерах. MEADS также активно продвигалась в Румынию Польшу , но обе эти страны выбрали в конечном итоге PAC-3.