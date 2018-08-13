Минобороны заключило контракт на Ту-95МСМ

Минобороны заключило контракт на модернизированный Ту-95МСМ

«Контракт на глубокую модернизацию Ту-95МСМ был заключен полтора месяца назад. Работы развернуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева — прим. ВЗГЛЯД)», — передает «Интерфакс» слова Конюхова.

Он отметил, что первый вылет ракетоносца запланирован на конец 2019 года.

По словам Конюхова, решение о глубокой модернизации строевых Ту-95МС будет принято Минобороны по результатам госиспытаний.

Отметим, что ранее ведомство неоднократно подавало в суд на «Туполева» с требованием взыскать неустойку по госконтрактам на сервисное обслуживание авиатехники.

На заседаниях представители министерства указывали, что компания выполняла работы с существенными нарушениями сроков. Например, за срыв госконтракта от 2014 года Минобороны требовало неустойку в размере 21 млрд рублей, но в марте этого года отозвало иск.

Весной 2017 года замминистра обороны (с мая 2018 года — зампред правительства России Юрий Борисов заявлял, что «Туполев» по гособоронзаказу 2016 года не поставил Минобороны 11 самолетов после ремонта и модернизации.

А 19 июля Министерство обороны подало в столичный Арбитражный суд иск к авиапроизводителю ПАО «Туполев» на 923 млн рублей.