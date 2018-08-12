Танковый ас Гитлера №1: что стало с Куртом Книспелем

За ведение ночных атак его называли «охотником за танками». Ас панцерваффе, Курт Книспель считается одним из лучших танкистов Второй мировой войны. За время боевых действий он уничтожил 168 танков.

Карьера танкового снайпера

Курт Книспель родился в Чехословакии в 1921 году. В 1938 году, по Мюнхенскому соглашению, Судетская территория была присоединена к Германии . Книспель, получив статус «судетского немца», был обязан вступить в немецкую армию. В 1940 году он был зачислен в танковые войска и направлен на обучение специальности наводчика. К осени 1940 года, Книспель уже служит в регулярных войсках. Боевой путь немецкого танкиста начался с участием в операции Барбаросса, в районе Ленинграда он подбивает свой первый танк— Т34. К началу 1942 года Книспель является одним из лучших танкистов полка, за отличие его направляют на переподготовку по управлению тяжелыми танками «Тигр», именно на танках такого типа он одержит большую часть своих побед. В 1943 году, немецкий ас участвует в боевых действиях на территории Украины , где часто применяет тактику ночных боев. Подобная техника ведения боя применялась многими экипажами «Тигров»— выходя на позиции наводчики сводили орудия на звук двигателей противника, моментом позже командиры танков запускали осветительные ракеты, которые «подсвечивали» противника, и позволяли сделать точный выстрел. Для Книспеля подобные атаки становились охотой— он был хорошим стрелком и мог поражать цели на относительно дальних расстояниях, а серьезная броня «Тигра» позволяла экипажу чувствовать себя в относительной безопасности. К 1944 году, Книспель получает звание фельдфебель и становится командиром танка «Королевский Тигр», имея на счету уже 101 победу.

Неудобный характер

Казалось бы, подобная результативность должна быть отмечена командованием, однако в хрониках чаще мелькают имена Отто Кариуса или Михаэля Виттмана— рыцарских кавалеров, офицеров танковых частей СС. Подобное умалчивание о Книспеле, связано с его характером. Являясь солдатом, он не признавал политику режима, что часто становилось причиной стычек с другими солдатами и офицерами. Известен случай когда Книспель заступился за военнопленного и подрался с надзирателем лагеря. В другой раз он обчистил продовольственны

й состав СС и спрятал ворованные еду и алкоголь в недрах своего танка, а утром, на нем же, отправился выполнять боевые задачи. Подобные выходки были абсолютно недопустимы, от трибунала его спасали лишь командиры родных подразделений, которые ценили его профессионализм. Карьерный рост и хороший наградной список в таких ситуациях были просто недоступны. Достаточно вспомнить, что Книспеля четыре раза представляли к рыцарскому кресту, однако награждения перечеркивались очередными нарушениями воинской дисциплины.

От русской самоходки не уйдешь

К весне 1945 года, на счету немецкого аса насчитывалось 164 подбитых танка. 29 апреля, при отступлении, Книспель вступил в бой с советскими соединениями у деревни Власатице. В ходе боя «королевский тигр» немецкого аса попал под огонь советских самоходок. Ни хорошая броня, ни стрелковые умения не спасли Книспеля от поражения, выбравшись из подбитой машины, он вместе с другими танкистами стал отступать на новые рубежи обороны. Группа танкистов попала под минометный обстрел, который поставил точку в карьере и жизни немецкого аса.