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Шойгу рассказал о росте продаж российского вооружения
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Шойгу: объем продаж российского оружия растет на 11% в год 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Глава Минобороны отметил, что АрМИ привлекают большое количество представителей ВПК стран-участниц.
Последние три года прирост по продажам российского оружия составляет 11 процентов, в том числе благодаря Армейским международным играм, отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«За последние три года каждый год прирост примерно 11% по продаже российского оружия», — сказал министр.
Как рассказал глава Минобороны, на АрМИ приезжает большое количество представителей оборонной промышленности со всего мира, которые внимательно изучают технику, как наиболее простую, вроде тяжелых тягачей, которые способны перевозить вооружение, так и на сложную технику вроде танков и самолетов.
Шойгу подчеркнул, что в этом заслуга не только Армейских игр, но и различных форумов, выставок и салонов, которые проводит Министерство обороны РФ.
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