«Прыгающая» башня танка казахов взволновала вьетнамцев

Ежегодное военное шоу «Танковый биатлон» заняло устойчивые позиции в проектах по улучшению престижа армии. С каждым годом количество стран-участников соревнования растёт, что неудивительно: помимо зрелищности мероприятие вносит в рутинный процесс боевой подготовки соревновательный элемент и повышает усердие экипажей. Но каждый раз находится желающий свалить неудачи своих танкистов на организатора прикладных состязаний.

Китая и «Танковый биатлон-2018», проводившийся в рамках IV Армейских Международных игр (АрМИ-2018), завершился 11 августа уверенной победой сборной России, которая обошла в финале своих соперников из Белоруссии Казахстана . Наши ребята во время прохождения препятствий установили очередной рекорд скорости — 78 км/ч. Результаты остальных участников распределились так: второе место заняли экипажи Китая, третье место досталось сборной Беларуси, а четвёртое — Казахстану.

News.ru/Сергей Булкин

Если в первых соревнованиях в 2013 году принимали участие экипажи четырёх армий ( России Армении , Белоруссии и Казахстана), то в этом году на танковую трассу выкатили броню представители вооружённых сил 23 государств. Впервые соревновались танкисты из Сирии , занявшие в общем зачете 13-е место. Специально для зрителей «Танкового биатлона» на полигоне в подмосковном Алабине разработали новую систему орошения, поскольку раньше поднимавшаяся пыль мешала смотреть за ходом эстафеты. От пыли, конечно, всё равно никуда не денешься, всё-таки соревнуются танки на больших скоростях, но, если трассу не поливать, соревнования вообще потеряют зрелищность: зрители ничего не увидят с трибун, а экипажам будет сложно избежать столкновений, рассказал News.ru представитель ООО «Военно-промышленной компании» Сергей Суворов

News.ru/Сергей Булкин

Выступление команды Азербайджана на танке Т-72Б3

В странах, где считают результат их команды незаслуженным, традиционно спекулируют на технических проблемах, стараясь переложить вину за своё поражение на организатора — Российскую Федерацию. В прошлом году индийские СМИ «оправдали» неудачный результат своей команды плохим качеством танков российской разработки Т-90S «Бхишма» (экспортная модификация, состоит на вооружении ВС Индии с 2001 года, с 2007 года налажено их местное лицензированное производство). Тогда в самом разгаре полуфинальной гонки обе машины из-за поломки были сняты соревнований. Как отмечало издание Hindustan Times, ссылаясь на источники среди индийских танкистов, военные якобы и раньше жаловались на плохое качество танков российского производства. В этот раз команда из Индии выступала на биатлоне на предоставленных Россией машинах Т-72Б3, но в полуфинале её обошли конкуренты из Белоруссии и Казахстана.

Команда из Казахстана запомнилась зрителям не только успешным выступлением, но и откровенным «лихачеством» в первом заезде. 28 июля экипаж так въехал на колейный мост, что, как утверждали зрители, было видно, как тяжёлая башня танка «подпрыгнула» на своём прогоне. На фотографиях машины, выложенных в Сеть, отчётливо видны повреждения на месте соединения башни и корпуса. Но авария не помешала казахской команде успешно закончить заезд, она не жаловалась на техническое состояние танка и уверенно вышла в финал. Зато вьетнамские СМИ уделили «съехавшей башне» казахстанских танкистов особое внимание. «Репутация и качество Т-72Б3 теперь сомнительны», — сообщили в Datviet.

Другое вьетнамское издание разглядело в танке, используемом российской командой, признаки глубокой модификации: установленную на башню панорамную камеру, улучшающую обзор механика-водителя. Также, полагают журналисты, на российском танке был установлен более мощный двигатель, иначе бы танкисты не смогли разогнать его во время одного из заездов до рекордных 77 километров в час. «Справедливо, если на турнир 2019 года все команды приедут на собственноручно подготовленных танках, как это делается на Strong Europe Tank Challenger», — заключает издание, имея в виду натовский танковый биатлон, который проводится в Германии с 2015 года. Причина такой реакции вьетнамских журналистов — их команда выбыла из соревнований на раннем этапе. Журналисты из других участвовавших в «Танковом биатлоне» стран не были столь критичны к российской технике. Не жаловались на качество предоставленных организаторам Т-72Б3 достойно выступившие, хотя и не попавшие в финал команды Азербайджана и Сербии (заняли 5-ую и 6-ую строчки в общем командном зачёте).

News.ru/Сергей Булкин

Выступление команды Азербайджана на танке Т-72Б3

Для всех стран машины распределяются по жеребьёвке, кроме Китая, который приехал на соревнования со своим основным боевым танком «Тип-96», и Белоруссии с собственным Т-72Б3, указывает Суворов: «Вероятность того, что Россия для своей команды специально выделила какую-то улучшенную машину близка к нулю». Два года назад российская команда действительно выступала на танках с панорамным прицелом и более мощным двигателем, но впоследствии отказалась от такой практики, добавляет Суворов. Кроме того, танковые двигатели на идентичных машинах, только сошедших с заводского конвейера, обладают одинаковыми характеристиками, но через некоторое время эксплуатации они начинают работать по-разному. «Это зависит от того, как механик-водитель выбирал передачи при вождении: кто-то перегрел, где-то наоборот переохладил», — поясняет Суворов. По его мнению, подготовка танка к соревнованию — дело рук экипажа: «Командам выделяется некоторое время для подготовки своей машины к заездам, так что вина в технических неисправностях зачастую лежит на экипажах».

Что касается поломки башни у казахской команды, то она, полагает эксперт, вызвана эксплуатацией танка на предельных возможностях. Суворов подчеркивает, что судья проявил снисходительность и стал строго наказывать команду: «Машина на большой скорости буквально перепрыгнула через колейный мост. „Прыжки-удары“ могут привести и к более серьёзным поломкам, а также создать проблемы для других экипажей, повредив препятствие». Эксперт подчёркивает, что Россия как организатор не препятствует тому, чтобы страны-участницы выступали на собственных танках, как это делают команды на натовском конкуренте российского турнира Strong Europe Tank Challenger: «Вопрос в том, что многие танки, находящиеся на вооружении стран-участниц, уступают по характеристикам Т-72Б3».