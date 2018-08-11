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Росгвардия получит уникальную разведмашину «Сурдинка»
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Новая разведмашина «Сурдинка» будет разработана для Росгвардии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В документах обозначена ориентировочная потребность в таких машинах, она составляет 58 единиц.
Росгвардия заказала разработку специального инженерного автомобиля для групп разведки и разминирования под шифром «Сурдинка». Такая информация опубликована на портале государственных закупок.
Целью проведения опытно-конструкторских работ является разработка до конца следующего года инженерной машины, которая будет способна обеспечить поиск боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Кроме того, автомобиль должен обладать возможностью определения координат. Также в документах обозначена ориентировочная потребность в таких машинах, она составляет 58 единиц.
По технической документации, это должен быть бронированный автомобиль, у которого имеется противоминная защита днища, на него должно быть установлено дополнительное оборудование для поиска взрывоопасных предметов и блокирования радиоканалов управления взрывными устройствами. Расчет специального автомобиля должен состоять из экипажа (два человека), а также группы разведки и разминирования, в которую входят четыре сапера и кинолог с собакой.
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