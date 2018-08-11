Росгвардия получит уникальную разведмашину «Сурдинка»

Новая разведмашина «Сурдинка» будет разработана для Росгвардии

В документах обозначена ориентировочная потребность в таких машинах, она составляет 58 единиц.

Росгвардия заказала разработку специального инженерного автомобиля для групп разведки и разминирования под шифром «Сурдинка». Такая информация опубликована на портале государственных закупок.

Целью проведения опытно-конструкторских работ является разработка до конца следующего года инженерной машины, которая будет способна обеспечить поиск боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Кроме того, автомобиль должен обладать возможностью определения координат. Также в документах обозначена ориентировочная потребность в таких машинах, она составляет 58 единиц.

По технической документации, это должен быть бронированный автомобиль, у которого имеется противоминная защита днища, на него должно быть установлено дополнительное оборудование для поиска взрывоопасных предметов и блокирования радиоканалов управления взрывными устройствами. Расчет специального автомобиля должен состоять из экипажа (два человека), а также группы разведки и разминирования, в которую входят четыре сапера и кинолог с собакой.