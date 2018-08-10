Ещё
Пентагон разработает альтернативу GPS
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон намерен разработать альтернативу GPS 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США намерены развивать альтернативные системы глобального позиционирования и навигации на случай подавления действующей спутниковой системы глобального позиционирования (GPS), следует из отчета Пентагона о перспективах развития космических сил страны.
В четверг вице-президент США Майк Пенс объявил, что создание военного министерства по космосу планируется к 2020 году (наряду с действующими министерством ВВС и министерством ВМС). Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.
"Усилия министерства (обороны) по развитию (космического) потенциала будут сосредоточены на … альтернативных (системах) позиционирования, навигации и определения по времени в условиях подавления GPS", — говорится в документе.
В Пентагоне ранее не раз выражали обеспокоенность возможными действиями России и Китая по уничтожению или подавлению американской системы GPS на фоне того, что эти две страны уже используют собственные системы глобальной навигации, в том числе и в военных целях. В отчете не уточняется, какие системы и в какие сроки могут быть разработаны в качестве альтернативы GPS.
Документ также предполагает создание четырех подразделений в рамках космических сил США. К ним относятся новое боевое командование, объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав ВКС, агентство по космическому развитию и силы космических операций.
Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня15
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины38
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране117
Москвичей придавило антициклоном4
Часть россиян оставят без ОМС91
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение