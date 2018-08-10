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Разбившийся в Тюменской области вертолет арендовали для личных целей
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Разбившийся в Тюменской области вертолет арендовали для личных целей 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент с жесткой посадкой вертолета, летевшего из Омска, породил много слухов. Пока неизвестно, зачем вообще люди совершали свой полет. Есть версия, что мужчина летел по личным делам, арендовав для этого вертолет с пилотом. Есть и другая версия, что вертолет вообще летел не из Омска.
Напомним, в начале недели в Уватском районе Тюменской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Пилот и пассажир остались целы, но машина получила серьезные повреждения.
Комментарии: проводится проверка
Сотрудники тюменского следственного отдела на транспорте СКР сообщили, что сейчас проводят доследственную проверку, в том числе, выясняют и цель полета. Пока информации об этом нет. Зато известно, что, согласно документам, вертолет принадлежит омскому авиаклубу, который сдает его в аренду.
Фото: pixabay.com
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