Украинские военные испытывают «Богдану», созданную по стандартам НАТО

На Украине готовятся испытать новую самоходную артиллерийскую установку под названием «Богдана». Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов . Так же он посоветовал неким «врагам Украины» запомнить это имя.

Судя по опубликованным фотографиям, САУ разместили на грузовом автомобиле марки КрАЗ. Турчинов особо отметил, что орудие использует снаряды НАТОвского образца, то есть калибром 155 миллиметров. Кроме того, система управления боевой машиной сконструирована под стандарты Североатлантического альянса . Для справки, в России и странах СНГ чаще всего применяют 152-миллиметровую артиллерию.

Секретарь Совета нацбезопасности заявил, что «Богдана» — это очень мощное оружие, которого нет в вооруженных силах Украины. Со специальным боеприпасом САУ сможет уничтожать цели на расстоянии до 60 километров.

В чем заключается уникальная огневая мощь «Богданы», Турчинов, конечно, не пояснил. И тут надо вспомнить, что последнее время Украина особенно часто хвастается новейшими разработками, которые на деле оказываются косметической модернизацией еще советского оружия.