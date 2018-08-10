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Разведывательный электромобиль для обнаружения дронов разработали в Пензе
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Разведывательный электромобиль для обнаружения дронов разработали в Пензе 

ТАСС 3 часа назад
ПЕНЗА, 10 августа. /ТАСС/. Студенты и сотрудники Пензенского государственного университета (ПГУ) создали разведывательный электромобиль для обнаружения беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС проректор по научной работе и инновационной деятельности ПГУ Игорь Артемов.
"Пензенский государственный университет получил задание от компании «ЮМИРС», занимающейся производством радиолокационного оборудования и комплексов инженерно-технических средств охраны, на разработку разведывательного автомобиля, на который можно установить локатор для обнаружения низколетящих малоразмерных объектов типа дронов. Основная задача, которая была поставлена — разработать тихоходный автомобиль. Сотрудники университета достигли этой цели, заменив двигатель внутреннего сгорания на электропривод", — отметил Артемов, уточнив, что за последние 20 лет подобные разработки не были запатентованы.
Над созданием электромобиля работали студенты и сотрудники НИИ фундаментальных и прикладных исследований и кафедры «Транспортные машины» ПГУ. Электромобиль открытого типа, формой напоминающий багги (легкая машина для езды по пересеченной местности — прим. ТАСС), имеет запас хода от 50 до 100 км в зависимости от батареи электропитания и крепление для установки радиолокационной системы «Радескан-Антидрон» производства ЗАО «ЮМИРС», которая способна обнаруживать и вести траекторное сопровождение беспилотных летательных аппаратов.
"Автомобиль рассчитан на двух человек — водителя и пассажира. Он малозаметен, быстро передвигается и практически бесшумен", — добавил Артемов. По его словам, электромобиль успешно прошел полевые испытания, выдержав необходимый запас хода и обнаружив беспилотный аппарат.
Ожидается, что разработка будет представлена на специализированных всероссийских выставках. Кроме того, университет продолжит работу над совершенствованием электромобиля. «Поставлена задача сделать электромобиль беспилотным, а управление локатором — удаленным, на большом расстоянии от объекта», — пояснил собеседник агентства.
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