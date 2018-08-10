Названы характеристики новой украинской САУ

Советник президента Украины Юрий Бирюков в соцсетях рассказал о характеристиках новой самоходной артиллерийской установки «Богдана».

«Она необычная. Она непривычная. Она какая-то такая… странная. Но она — наша. Она — 155-мм САУ «Богдана», — написал Бирюков в своем Facebook.

Чиновник также опубликовал несколько снимков установки.

Бирюков утверждает, что скорострельность САУ составляет шесть выстрелов в минуту, дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом — более 40 километров, активно-реактивным зарядом — свыше 50.

«А еще, ну подумаешь, украинского производства. Правда? А ведь именно в этом самое главное, самое ключевое, самое фундаментальное. Да, тут уж как всегда, текст уже привычный. Про технологии, которых не было. Про станки, которых не было. Про документацию, которой не было. И которую создали за три года», — добавил он.

По его словам, ствол «Богданы» сделан из того же сплава, что и миномет М120-15 и стволы для танков. «И все экспертизы, и в КНИИСЭ, и в КПИ, уже подтвердили полное соответствие сплава всем необходимым требованиям. Просто вот кому-то очень-очень нужно было оболгать нашу оборонку», — сказал Бирюков.

САУ «Богдана» продемонстрируют в Киеве на военном параде ко дню независимости Украины 24 августа.