Названы характеристики новой украинской САУ 

Советник президента Украины Юрий Бирюков в соцсетях рассказал о характеристиках новой самоходной артиллерийской установки «Богдана».
«Она необычная. Она непривычная. Она какая-то такая… странная. Но она — наша. Она — 155-мм САУ «Богдана», — написал Бирюков в своем Facebook.
Чиновник также опубликовал несколько снимков установки.
Бирюков утверждает, что скорострельность САУ составляет шесть выстрелов в минуту, дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом — более 40 километров, активно-реактивным зарядом — свыше 50.
«А еще, ну подумаешь, украинского производства. Правда? А ведь именно в этом самое главное, самое ключевое, самое фундаментальное. Да, тут уж как всегда, текст уже привычный. Про технологии, которых не было. Про станки, которых не было. Про документацию, которой не было. И которую создали за три года», — добавил он.
По его словам, ствол «Богданы» сделан из того же сплава, что и миномет М120-15 и стволы для танков. «И все экспертизы, и в КНИИСЭ, и в КПИ, уже подтвердили полное соответствие сплава всем необходимым требованиям. Просто вот кому-то очень-очень нужно было оболгать нашу оборонку», — сказал Бирюков.
САУ «Богдана» продемонстрируют в Киеве на военном параде ко дню независимости Украины 24 августа.
«Богдана» — прототип гаубицы, созданная по образцу пушки с боевого модуля польской САУ Krab на колесной основе (полноприводный грузовик КрАЗ-6322 с формулой 6х6). «Богдана» оснащена 155-мм пушкой под стандарт НАТО.