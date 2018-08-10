Ракета со спутниковой системой наведения создана в Сирии

من الصور النادرة لراجمة صواريخ #سورية الصنع عيار 302 ملم..



معلومة ننشرها للمرة الاولى.. هذه الراجمة تم تطوير صواريخها بمدى ابعد.. و هناك راجمة جديدة بعيار ثقيل و صواريخها دقيقة الاصابة.. #SyrianArmy #SYRIA pic.twitter.com/B8J1Qfrl83— موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 8 августа 2018 г. Оживающая сирийская военная промышленность продолжает радовать свои вооруженные силы новыми разработками. На этот раз объявлено, что в стране создана высокоточная ракета со спутниковой системой наведения. На странице Syr_Mil_Wik в Twitter появилось изображение мобильной установки, запускающей подобный боеприпас.

Как рассказал эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин, судя внешнему виду, существует большая вероятность, что перед нами — дальнейшее развитие сирийских реактивных систем залпового огня Khaibar-1.

"Пусковые установки этих РСЗО были выполнены на шасси коммерческих грузовых автомобилей. Они демонстрировались в ходе широкомасштабных учений сирийской армии летом 2012 года, — пояснил военный эксперт. — Эти РСЗО обладают дальностью около 100 км и предназначены для действий против Израиля. Есть предположения, что их создали на базе китайских реактивных снарядов WS-1\WS-1B. У них одинаковый калибр — 302 мм — и внешне они очень похожи — имеют такие же нескладывающиеся хвостовые стабилизаторы.

До начала гражданской войны Сирия с помощью Ирана Северной Кореи сумела создать несколько ракетных систем. Например, по некоторым данным, благодаря содействию КНДР была организована сборка модернизированных ракет типа Scud и "Точка".

Иран помог организовать производство неуправляемой тактической ракеты Maysalun — копии иранской Zelzal-2. Также начался выпуск твердотопливной Tishreen, основой которой была Fateh-110. Пусковая установка была выполнена на шасси четырехосного грузовика".