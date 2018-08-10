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Ракета со спутниковой системой наведения создана в Сирии
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Ракета со спутниковой системой наведения создана в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оживающая сирийская военная промышленность продолжает радовать свои вооруженные силы новыми разработками. На этот раз объявлено, что в стране создана высокоточная ракета со спутниковой системой наведения. На странице Syr_Mil_Wik в Twitter появилось изображение мобильной установки, запускающей подобный боеприпас.
Как рассказал эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин, судя внешнему виду, существует большая вероятность, что перед нами — дальнейшее развитие сирийских реактивных систем залпового огня Khaibar-1.
"Пусковые установки этих РСЗО были выполнены на шасси коммерческих грузовых автомобилей. Они демонстрировались в ходе широкомасштабных учений сирийской армии летом 2012 года, — пояснил военный эксперт. — Эти РСЗО обладают дальностью около 100 км и предназначены для действий против Израиля. Есть предположения, что их создали на базе китайских реактивных снарядов WS-1\WS-1B. У них одинаковый калибр — 302 мм — и внешне они очень похожи — имеют такие же нескладывающиеся хвостовые стабилизаторы.
До начала гражданской войны Сирия с помощью Ирана и Северной Кореи сумела создать несколько ракетных систем. Например, по некоторым данным, благодаря содействию КНДР была организована сборка модернизированных ракет типа Scud и "Точка".
Иран помог организовать производство неуправляемой тактической ракеты Maysalun — копии иранской Zelzal-2. Также начался выпуск твердотопливной Tishreen, основой которой была Fateh-110. Пусковая установка была выполнена на шасси четырехосного грузовика".
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