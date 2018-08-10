В Иркутске до конца года заработает навигационная лазерная станция «Точка»

"В настоящее время лазерная станция «Точка» разработана, изготовлена и прошла тестовые испытания. Установлена она будет в Иркутске до конца года", — отметил он.

В настоящее время для поддержки и координатного обеспечения навигационных и геодезических спутников используются российские лазерные станции типа «Сажень-ТМ», которые уже включены в глобальную сеть международной службы лазерной дальнометрии (International Laser Ranging Service, ILRS), насчитывающую 45 станций по всему миру.

"Точность и производительность измерений на «Точке» будет почти на порядок выше, причем как в ночных, так и в дневных условиях. Этого удалось достигнуть за счет автоматизации алгоритма проведения сеансов измерений и применения высокочастотных пикосекундных лазеров. Впервые в «Точке» реализованы дополнительные возможности — технология лазерных измерений псевдодальности и определения расхождения шкал времени удаленных эталонов частоты и времени, а также технология согласованных радио-лазерных измерений для калибровки радиоканалов в целях обеспечения высокоточной навигации в системе ГЛОНАСС", — отметил специалист НПК «СПП».

По его словам, станции типа «Точка» не заменят «Сажень-ТМ» по всему миру, а будут дополнять их работу с упором на российские навигационные спутники «Глонасс».

"Начиная с самого первого навигационного аппарата системы ГЛОНАСС, запущенного в 1982 году, на всех спутниках российской, американской, европейской и китайской ГНСС (на данный момент это более 100 аппаратов) установлены лазерные отражатели. Один лазерный дальномер единовременно может работать только по одному спутнику (расходимость лазерного луча — 10-30 угловых секунд), поэтому «Точки» могут работать как на новых пунктах, так и на тех же пунктах, что и станции «Сажень-ТМ», но с упором на навигационные спутники, в то время, как системы «Сажень-ТМ» смогут получать больше данных о геодезических космических аппаратах для улучшения точности геоцентрической системы координат и геодезических координат измерительных станций ГНСС", — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что уникальные решения, реализованные на лазерной станции «Точка», позволяют обеспечить субмиллиметровую точность измерений дальности навигационных спутников как по случайной, так и по систематической составляющим при производительности в 2,5 минуты на сеанс с учетом перенацеливания и угловой калибровки по звездам.