Когда очень хочется в танки

Вообще, это хорошо, когда люди к чему-то привыкают и с чем-то сживаются. С танком «Армата» российское (и не только) общество успело за последние годы сродниться. Его без устали показывали на парадах, украинские патриоты утомились считать количество сожжённых «Армат» в зоне так называемого АТО, и ерничали по поводу заглохшего девайса в Москве . А серьезные российские публицисты скрупулезно подсчитывали, сколько «Абрамсов», «Булатов» или «Леопардов» сможет «вынести» в бою изделие НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ). Результат получался настолько приятным, что становилось прямо радостно на душе.

Естественно, сейчас никто из них не верит в заявления господина Борисова и на некоторых форумах подкованные в битвах за ТТХ военной техники «камрады» допускают, что это «хитрая уловка». Такая реакция объясняется тем, что патриоты смущены: ведь заявление такого неподобающего рода сделал как бы Начальник, которого облить помоями не с руки, да и боязно…

Тем временем «Уралвагонзавод», который вместе с гигантскими долгами перешел в состав госкорпорации «Ростех» , не стал сидеть сложа руки, а совершил интервенцию в медийное пространство РФ под лозунгом: «Армата» померла, да здравствует новая «Армата»!

«УВЗ разрабатывает штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3. Он должен сохранить боеспособность после попадания 15 гранат РПГ. Опытно-конструкторские работы получили название «Штурм». Предполагается, что в составе комплекса будут четыре боевых машины с различными вооружениями».

Sturmtiger, Sturmgrenadiere, Sturmgeschutz… Неплохо, неплохо. «Штурм»… Nicht schlimm, mach weiter. В воздухе запахло имперскими боевиками. У проекта УВЗ есть одно весомое достоинство: «штурмы» предполагается делать из старых советских танков Т-72, доведенных dank der Arbeit von eurasischen Waffenzwergen до волшебной стадии Т-72Б3. Напомним, машины семейства Т-72 различных модификаций (Т-72А, Т-72Б, Т-72АБ), которые производились в 1973-2005 годах, в российской армии даже сейчас — самый многочисленный вид танков. Численность древних Т-72А (производились до 1985 года) не называется (большая часть находится, вероятно, на хранении), а вот более поздних Т-72Б и Т-72БА официально составляет около 1100 единиц в воинских соединениях. Плюс к ним в войсках чуть менее тысячи уже модернизированных Т-72Б3. Это почти две трети российского армейского танкового парка.

Трудно сказать, насколько модификация Т-72Б3 является хорошей (специалисты пишут и такие вот гадости про нее), в любом случае, это лишь конвульсия отечественного «танкостроения», зашедшего по советской колее давно в тупик. Последний был оформлен в 2011 году, когда Минобороны РФ официально отказалось покупать танки Т-90, назвав их (справедливо) «семнадцатой модернизацией старого Т-72». Но это не важно.

Важно то, что этот танк уже существует, он принят на вооружение и в достаточно заметных количествах находится в армии. То есть, у кудесников из «Уралвагонзавода» под рукой будет масса «исходного сырья». Если же военные упрутся и не отдадут дорогостоящие по российским меркам Т-72Б3 (эта модернизация стоит около 50 миллионов рублей), то «штурмы» можно ваять на базе древних Т-72А или Т-72Б с баз хранения. Какая разница? Все равно никто не заметит.

Поделки предлагается продвигать в модном «комплексе»:

Боевая машина № 1 массой до 50 т со 125-миллиметровой пушкой Д-414 (с укороченным стволом 4000 мм) с автоматом заряжания на 22 выстрела, пулеметом Калашникова танковым (ПКТМ) калибра 7,62 мм, бульдозерным отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Боевая машина № 2 с блоками пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М» и вспомогательным 7,62 мм пулеметом ПКТМ, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Боевая машина № 3 с боевым модулем из двух 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42 (боекомплект до 1000 выстрелов), 7,62 мм ПКТМ и РПО-2 «Шмель», отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Боевая машина № 4 с НУРС 220 мм типа МО.1.01.04М (16 термобарических выстрелов с эффективной площадью поражения 25 тыс. кв. м), ПКТМ калибра 7,62 мм, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Для управления танками-роботами предлагается создать высокоподвижный пункт дистанционного управления также на базе шасси Т-72Б3 с комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия. Предполагается, что каждый робот сможет управлять взводом боевых машин в радиусе 3 км. Максимальная скорость роботов при дистанционном управлении — 40 км/ч​.

Кроме того, предполагается создать специальный БТР-Т для группы охранения также на базе Т-72Б3, которая будет обеспечивать размещение на борту десанта из восьми человек.

Ну что же, дело хорошее, роботостроение в РФ не дремлет, такая трендовая штучка может понравиться Главнокомандующему.

Отдельный вопрос — это стоимость «роботизированного» танка Т-72. Впрочем, лучше ее не называть, чтобы еще лет на 5-7 продлить медийную жизнь «пост-Армате». Если, конечно, на «Уралвагонзаводе» не успеют к этому времени сократить до самого минимума штат персонала.

"Введенные США и их союзниками финансовые и технологические санкции в отношении российских энергетических компаний обозначили проблему уязвимости и зависимости отечественной энергетики от иностранного капитала и иностранных технологий, оборудования, программного обеспечения. По ряду направлений эта зависимость создает серьезные проблемы. В первую очередь это касается нефтегазового сектора".

А как же успешное импортозамещение? Ладно, не будем шутить. В Кремле уже официально признали бедственную ситуацию с новыми технологиями в нефтегазовом секторе, но ведь такая же ситуация повсеместно! Остается лишь поражаться сдержанности янки, которые до 2018 года серьезных санкций против РФ не вводили. Но их первые же шаги в текущем году в этом направлении привели к сдержанной панике:

«Предприятия Свердловской области начали испытывать трудности с поставками иностранных комплектующих из-за взаимных санкций между Россией и США. Об этом рассказал областной министр промышленности Сергей Пересторонин . В частности, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) из-за этого не может завершить вторую очередь прокатного комплекса стоимостью 45 млрд руб. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина», где в сентябре запланирован запуск российско-американского завода Ural Boeing Manufacturing, уверены, что их ситуация никак не коснется».

Напомним, проект прокатного комплекса на КУМЗ начал реализацию еще до санкций, поставщиками оборудования для него выступили такие компании как Danieli ( Италия ), Georg ( Германия ) и Ebner ( Австрия ). Своих промышленных станов и оборудования для проката алюминия РФ не выпускает. И дело сейчас не только в том, что затягивается ввод в строй второй очереди комплекса. Вопрос в том, кому будет поставлять на экспорт свой алюминиевый лист КУМЗ, если РФ медленно превращается в мирового отщепенца, против которого вводят все новые санкции? Внутри страны есть надежды на поставки листа для авиастроителей, но и здесь не стоит обольщаться: например, проект среднемагистрального МС-21 немного отодвигается по срокам.

Остается лишь нести привычные патриотические речи:

«Проект не только решает проблемы завода, но и создает задел для российской промышленности. «Когда в России начнут выпускать широкофюзеляжные самолеты, мы сможем поставлять для них прокат, при этом наша продукция будет лучше американских и европейских аналогов», — обещают на КУМЗ».

Бедные европейцы. Не могут они на своем же оборудовании (то есть, австрийском, итальянском и германском), со своими инженерами и своими же мозгами одолеть в производственном «биатлоне» индустриальных гениев из КУМЗа…

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