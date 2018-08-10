Су-57 сможет управлять беспилотниками

Летчик-испытатель Герой России Анатолий Квочур уверен, что истребитель Су-57 сможет управлять стаей беспилотников. Об этом известный летчик рассказал по случаю 106-й годовщины Воздушно-космических сил России , которую будут отмечать 12 августа.

В интервью ТАСС он отметил, что «нужно понять, как человек, который летит в каком-то самолете, будет еще и такой группой управлять. Важно все — что это за человек, какие у него механизмы управления этой группой, как это будет происходить».

Высказался Герой России и о самолете шестого поколения. Он уверен, что возможен и беспилотник шестого поколения. «Только как всем этим управлять? Я в юности читал фантастические романы, была такая серия о навигаторе Пирксе Станислава Лема. Там в том числе шла речь о том, кто эффективнее: человек или мощный, неотличимый от человека робот», — говорит Квочур.

Летчик-испытатель уверен, что роботы не смогут полностью заменить человека. Он считает, что человек — это высшее творение природы. И он это не сам придумал.

— Зато человек летать, например, не может. Чтобы летать, ему все-таки нужны приспособления. В этом плане его несовершенство. Но оно дополняется интеллектом и интуицией. А интуиция связана с душой, — говорит Анатолий Квочур.

А чтобы летчик уверенно выполнял боевое задание, ему необходимо создать условия. Его мастерство зависит от информационного обеспечения экипажа. Чем летчик будет больше владеть информацией, тем выше его эффективность в бою и безопасность.