Что мешает эстонским военным найти испанскую ракету

В минувший вторник участвующий в миссии НАТО в странах Балтии истребитель Испании Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету AMRAAM. Инцидент произошел в 15.44 в зоне учебных полетов над Пангоди близ Отепя на высоте шести километров.

Спустя сутки, представители эстонской армии заявили, что боевая ракета с 95%-й вероятностью уже найдена. Командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге даже уточнил, что они выяснили вероятное место падения ракеты и косвенные свидетельства указывают на то, что она находится именно там, где работают эксперты. "Но важные детали от нее пока еще не обнаружены", — признался Валге. Кстати, по его словам, о происшествии командование узнало в считанные минуты, однако после этого военные потратили еще полтора часа на перепроверку обстоятельств происшествия.

Чуть позже выяснилось, что в районе инцидента нет населенных пунктов и никто опасности не подвергался. По словам эстонского полковника, "известны коридор полета ракеты и зона, где, скорее всего, произошел взрыв в результате ее падения". Валге добавил, что падение ракеты "произошло в заболоченной части заповедника Эндла и человеческого жилья в том районе нет". ВВС передали информацию и своим партнерам, в частности, департаменту полиции и погранохраны.

В вооруженных силах Латвии успели заявить, что четырехметровый снаряд, случайно выпущенный во время учебного полета, миновал территорию Латвии. По данным министерства обороны в Риге, на которое ссылаются местные издания, последнее идентифицированное место нахождения ракеты — 40 км к северу от Тарту , а это более ста километров от границы ЛР. Видимо, поэтому соседи и не обращались в Ригу с просьбой о помощи в поисках ракеты.

Президент Латвии Раймонд Вейонис , которого цитируют местные издания, подтвердил, что Латвия проинформирована об инциденте и это является доказательством, что в любых ситуациях крайне важен человеческий фактор.

"Проводя любые учения с применением военной техники, нам нужно быть крайне ответственными, чтобы не создать ситуаций, которые могут образовать негативный настрой в обществе в отношении НАТО", — заявил Вейонис.

Озабоченность инцидентом выразило и руководство латвийской авиакомпании airBaltic. Дело в том, что именно в тот час, когда истребитель по ошибке выпустил ракету, по пути в Таллин летел самолет этой авиакомпании. И хотя по заявлению военных ракета не угрожала ни одному воздушному судну гражданской авиации, airBaltic высказала претензии в связи с тем, что информация о возникшей ситуации была получена от Таллина слишком поздно, сообщает новостной портал mixnews.

Начальник главного штаба сил обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем был вынужден признать, что "происшествие само по себе исключительное". Но тут же оговорился, что без тренировочных полетов нельзя и самолеты должны иметь на борту вооружение.

Между тем, военный эксперт Игорь Коротченко накануне заявил радио Sputnik , что испанская боевая ракета, ошибочно выпущенная над Эстонией, могла уничтожить любой гражданский авиалайнер, оказавшийся рядом. Член общественного совета Минобороны РФ добавил, что его удивляет пассивная позиция официального Таллина. "Складывается впечатление, что они подыгрывают НАТО и стараются замолчать этот инцидент, который мог привести к гибели сотен людей", — прокомментировал он ситуацию.