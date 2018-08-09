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Реакция испанцев на инцидент с ракетой: не хватило яиц начать Третью мировую войну?
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Реакция испанцев на инцидент с ракетой: не хватило яиц начать Третью мировую войну? 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
Во вторник в тренировочной зоне Военно-воздушных сил Эстонии в районе Отепя произошло ЧП — испанский истребитель «Еурофайтер» по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух». Ракета успела пролететь 80 километров через три уезда, пока не упала в лесу рядом с Йыэкюла в природном заповеднике Эндла, расположенном в Ярваском уезде.
Инцидент со случайно запущенной ракетой напугал испанцев, но нашлись и те, кто восприняли произошедшее с юмором. Postimees сделал подборку комментариев, которые можно найти на страницах испанских СМИ.
Энрике Эрнандес Прьето: Не хватило яиц начать Третью мировую войну? Подержите мой ром с колой…
Цезарь Гильен: Теперь бедный пилот будет вынужден платить за эту ракету после выхода на пенсию. Испанские военные силы настолько старомодные, что даже боеприпасы держат на пороховой бочке.
Мария Хосе Мачука Родригес: Так много миллионов инвестировали в этот хлам, а траектория и местонахождение до сих пор не установлены. Они даже не уверены, взорвалась ли она. Конечно, это очень сомнительный инцидент, который напоминает, что «несчастные случаи» иногда бывают. А ты чувствуешь себя в безопасности?
Эрикк Х. Карраскеро Верде: Пепе, неужели ты думаешь, что, нажав на эту кнопку, действительно что-то произойдет? Ну, Маноло, я думаю, что нет, посмотрим, что из этого выйдет!
Пабло Сальвадор Поведа: Эй… это враги? Если мы потеряли ракету, то нам ее вернут или уже слишком поздно?
Андрес Диас Наварро: Это несчастный случай без серьезных последствий, ракету случайно выпустили и она автоматически самоликвидировалась. Не стоит паниковать. Это ведь не атомная ракета, а всего лишь типа «воздух-воздух». Не стоит усугублять.
Мария Хосе Портела Гонсалес: Надеюсь, что никто не пострадал и ничего серьезного не случилось.
Ксиада Санлес: Я чувствую себя неспокойно. Если в нашу страну кто-то вторгнется, то мы уже знаем, какая у нас защита.
Луис Перес Родригес: Какие же дешевые военные игры.
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