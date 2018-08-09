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Российского «Аллигатора» доработают
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Российского «Аллигатора» доработают 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России модернизируют разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Работы планируется завершить до конца сентября. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Планируется улучшить эффективность противотанкового управляемого вооружения, для чего будет обновлена гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451.
Модернизация позволит повысить дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа «танк» в телевизионном канале, которая составит не менее 10 и 8 километров соответственно. В тепловизионном канале дальность обнаружения и распознавания составит не менее 8 и 5 километров.
Систему ГОЭС-451 устанавливают в носовой части вертолета. Комплекс оснащен телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет.
Улучшение характеристик ГОЭС-451 повысит эффективность применения управляемых ракет типа «Вихрь-1», комплекс которых входит в состав вертолета Ка-52. Всего машина оснащена 12 такими ракетами, предназначенными для борьбы с танками. Дальность стрельбы — от 500 метров до 8 километров.
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