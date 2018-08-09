Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

Дорогой пролет

Перспективы новейшей российской боевой техники, прежде всего истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого танка Т-14 «Армата», многим экспертам представляются сомнительными. В настоящее время эти машины с приписываемыми им характеристиками фактически существуют исключительно на бумаге, а те немногие образцы, которые иногда демонстрируются общественности, далеки от завершения. Ситуация, складывающаяся вокруг Су-57 и Т-14 «Армата», очередной раз демонстрирует вероятное отсутствие у государства средств на новейшие вооружения. В происходящем разбиралась «Лента.ру»

Бумажный тигр

В конце июля 2018 года вице-премьер Юрий Борисов , курирующий в правительстве России военно-промышленный комплекс, посчитал Т-14 «Армата» дорогим танком и пообещал продолжить выпуск советских Т-72.

«Зачем "наводнять" "Арматами" или "Бумерангами" все Вооруженные Силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит», — сказал чиновник.

Он добавил, что «эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», а средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить бюджетные средства.

«Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи», — заявил Борисов.

На заявление вице-премьера практически сразу отреагировали российские и зарубежные эксперты, а также «Уралвагонзавод» , разработавший новый танк. Прежде всего, военный эксперт Алексей Леонков предложил упростить Т-14 «Армата», который может содержать избыточные инновации. Выяснить, какие «прорывные технические решения», заложенные в новый танк, имеет смысл оставить, а от каких можно избавиться, предлагается в ходе опытно-войсковой эксплуатации машин в российской армии.

Американский военный эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что Россия «продолжит выдавливать максимум возможного из своих почтенных машин эпохи холодной войны», а через пять-семь лет вполне можно ожидать заявлений российских официальных лиц о некотором новом танке, созданном с учетом опыта Т-14 «Армата».

Директор по корпоративным коммуникациям «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко отметил, что рассуждения СМИ о планах военных закупок Т-14 «Армата» вряд ли снизят загруженность предприятий корпорации, которое выпускает значительную часть военной техники сухопутных войск.

«Подобные заявления никак не повлияли на работу цехов "Уралвагонзавода", работы ведутся в прежнем режиме в соответствии с заключенными контрактами», — сказал менеджер.

Комментарии экспертов и производителя объединяет то, что в них идет разговор практически исключительно о финансовой стороне вопроса, а не технологической. Необитаемая башня и изолированная бронированная капсула для экипажа, которые считаются одними из главных особенностей новейшего российского танка, ушли на второй план.

В сложившейся ситуации выгоднее продолжать эксплуатировать самый массовый основной советский танк второго поколения Т-72, который примерно в четыре раза дешевле Т-14 «Армата» (80 миллионов рублей против 320 миллионов). В связи с этим российские военные в ближайшие годы получат всего около ста современных боевых машин, фактически оставшись с техникой полувековой давности.

Штучный «козырек»

Перспективы Су-57 еще хуже, чем у Т-14 «Армата». Если российский танк, по крайней мере по заявленным характеристикам, опережает западную и китайскую технику, то российский самолет из-за фактического игнорирования стелс-технологий может считаться истребителем пятого поколения лишь с большой натяжкой. Кроме того, Су-57 до сих пор не получил серийный двигатель второго этапа. С другой стороны, необходимо отметить, что Су-57 оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, в частности, радарами и средствами радиоэлектронной борьбы, которые, вероятно, по ряду характеристик превосходят западные и китайские аналоги.

«Самолет проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения», — сказал в начале июля 2018 года Борисов, добавив, что Су-57 следует рассматривать в качестве «козырька», который можно «разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира».

Вероятно, такое заявление предполагает, что вице-премьер считает действующие характеристики Су-35, в сравнении с западными и китайскими истребителями четвертого поколения, наилучшими. Однако в чем именно заключается уникальность Су-57, Борисов не сказал.

Такие слова Борисова прозвучали спустя два месяца после того, как Индия заморозила свое участие в программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Решение российских партнеров объясняется несколькими причинами, главными среди которых можно считать финансовые соображения, ограниченный доступ к российским технологиям и неполное соответствие разрабатываемой машины пятому поколению. Россия же рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57. В итоге российские военные получат всего 12 таких машин стоимостью около 3,2 миллиарда рублей каждая (без учета разработки и обслуживания).

«Для россиян потеря Индии в качестве партнера может обернуться еще большими проблемами. Без дополнительных средств от индийцев, необходимых для помощи программе Су-57, Кремлю, возможно, придется еще больше сократить свои планы на самолет», — писал в апреле 2018 года Тревитик. Эксперт вспоминает, как в течение последних лет откладывались планы серийного производства Су-57. «Вначале Россия надеялась к 2020 году построить 150 самолетов Су-57, основная часть которых была бы окончательной моделью. В итоге Москва уменьшила это число до покупки дюжины самолетов первоначальной модели. К концу 2017 года она все еще не получила эти самолеты», — пишет Тревитик.

Игорь Коротченко. В неудачах Су-57 ряд российских экспертов традиционно обвиняет западные страны, а не отсутствие финансирования и внутренние проблемы, изначально присущие российской разработке. «Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing », — считает главный редактор журнала «Национальная оборона»

Некоторые специалисты пошли еще дальше, обнаружив у Су-57 таинственные «ноу-хау», о которых знают только профессионалы, испытатели и военное руководство страны.

«Ни на одном самолете еще никогда не удавалось добиться того, чтобы на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) можно было летать в бесфорсажном режиме. Форсажный режим сопряжен с огромной тратой топлива, а Су-57 может развивать крейсерскую скорость "на номинале". Этого в мире еще не добился никто — ни Франция, ни Англия, ни Rolls-Royce, ни Pratt & Whitney — никто», — заявил в мае 2018 года летчик-испытатель Магомед Толбоев.

Высказывания подобного рода еще больше дискредитируют российский самолет, поскольку первый в мире истребитель пятого поколения, американский F-22 Raptor, за десять лет до появления прототипа Су-57 в бесфорсажном сверхзвуковом крейсерском режиме пролетал до 200 километров.

Опять не вышло

В итоге Россия за последние четверть с лишним века так и не смогла создать новые танк и истребитель, продолжая эксплуатировать советское наследие. Наряду с экономическими причинами подобного «успеха» следует отметить нарастающее технологическое отставание, приводящее к невозможности не только полноценной разработки новой техники, но и ограничениям, связанным с объемами серийного производства.

В ситуации, когда научные и инженерные школы стремительно деградируют, а планирование сложных технологичных программ на срок больше нескольких лет фактически нереально, создание полностью работоспособных машин наподобие Т-14 «Армата» и Су-57 превращается в затянутое и дорогое для налогоплательщиков зрелище.