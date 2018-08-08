«Законы физики никто не отменял»: смогут ли США создать эффективное лазерное оружие

США разрабатывают систему лазерного вооружения, которую планируется разместить на бронетранспортёре. Новая лучевая пушка будет предназначена для борьбы с крылатыми ракетами, а также для подавления артиллерийских и миномётных батарей. Испытания комплекса должны начаться в 2022 году. Однако эксперты отмечают, что пока примирение лазера в военных целях остаётся крайне неэффективным, поскольку учёным не удалось решить ряд технических проблем. О перспективах футуристического оружия — в материале RT.

Производители оружия из США разрабатывают систему лазерного комплекса для сухопутных войск армии страны. Как сообщает американское издание Defense News, которое специализируется на освещении вопросов оборонной тематики, сейчас между собой конкурируют два проекта лазерной пушки. Один создает корпорация Lockheed Martin-Dynetics, другой — Raytheon.

Лазерную пушку планируется разместить на новом грузовом автомобиле повышенной проходимости, который сейчас проходит испытания. Они должны завершится к 2019 году. По информации Defense News, цена установки, которая будет способна вести огонь лазерным лучом, составит $10 млн, общая стоимость проекта пока неизвестна.

Новое оружие, по словам его разработчиков, создаётся для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками, а также для подавления артиллерийских и миномётных батарей. Проектировщики комплекса утверждают, что мощность его установки составит 100 киловатт. Сообщается, что пилотный проект планируется испытать в 2022 году на полигоне Уайт-Сэндс. До этого времени представителям Минобороны США предстоит провести конкурс и определить, какая именно компания — Lockheed Martin-Dynetics или Raytheon — будет создавать лазерную пушку.

От «Звёздных войн» к лучевой пушке

Разрабатываемый для сухопутных подразделении вооружённых сил США лазерный комплекс — не первый эксперимент американских учёных в области создания лазерного оружия. Ещё в марте 1983 года Рональд Рейган объявил о создании проекта Стратегической оборонной инициативы (СОИ) — сложного комплекса противоракетной обороны, основные элементы которой планировалось разместить в космосе. Из-за этого журналисты прозвали новую разработку «Звёздными войнами». По мысли создателей, элементы системы должны были находится на околоземной орбите и поражать советские баллистические ракеты с помощью как химических лазерных лучей, так и лазеров с ядерной накачкой. Этот проект так и не был реализован из-за дороговизны и технических проблем.

К 2013 году американские учёные создали химическую лазерную пушку авиационного базирования, которую установили на самолёте Boeing 747. Это оружие предназначалось для перехвата баллистических и крылатых ракет с ядерной боевой частью. Сейчас данный комплекс проходит испытания. В том же году командование Военно-морских сил США заявило о планках оснастить к 2014 году ряд военных кораблей лазерными пушками для борьбы с мелкими судами и беспилотными летательными аппаратами. Однако к настоящему моменту удалось лишь завершить ряд испытаний новой системы вооружения. О серийном производстве речи пока не идёт.

Как рассказал RT военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, лазерное оружие в перспективе может внести серьёзную корректировку в характер ведения боевых действий, однако пока исследователи, работающие над этим видом вооружений, не смогли преодолеть ряд технических проблем.

«Преимущество перед обычными пушками у лазерной очевидно: можно сразу захватить цель и немедленно обстрелять её. Однако законы физики никто не отменял. Возьмём ту же систему СОИ. Её создатели рассчитывали использовать рентгеновский лазер с накачкой энергией от ядерного взрыва. Однако выяснилось, что из-за сложной траектории полёта ракеты попасть в неё лучом оказалось не такой просто задачей», — рассуждает специалист.

Он добавил, что не менее серьёзные проблемы возникли и при размещении лазерного оружия на самолёте.

«Самолёт в полёте рассекает воздух крыльями. И воздушные потоки, возникающие вследствие этого, размывают диаметр лазерного луча. Сначала до размеров бейсбольного меча, потом волейбольного, потом баскетбольного, ну а потом — и до размеров воздушного шара. И лазер перестаёт быть эффективным», — пояснил Тимошенко.

Оружие далёкого будущего

Однако, как подчеркнул эксперт, в отдалённом будущем лазерное оружие будут использовать весьма широко, поэтому уже сейчас его разрабатывают в разных странах мира, в том числе — и в РФ

«Наши конструкторы создавали лазерные комплексы противовоздушной обороны «Терра» и «Омега». Эти системы появились в 1970-е годы, однако в серию их не стали запускать, поскольку результаты их применения был намного слабее, чем результат действия традиционных средств ПВО», — отметил эксперт.

Тимошенко также напомнил, что сейчас в России разрабатывается лазерный комплекс «Пересвет», о котором упомянул Владимир Путин , выступая перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года.

«Это секретный проект, но, вероятнее всего он также будет решать задачи противовоздушной и противоракетной обороны», — заключил специалист.

«Вообще лазерные лучи в военном деле применяются и очень широко. Например, для ослепления противника, для целеуказания. Думаю, что именно в этом направлении лазерные технологии и будут развиваться, причём как в США, так и в России. Что же касается идеи установки лазера на бронетехнику для того, чтобы сжигать им управляемую часть крылатой ракеты или поражения каких-то артиллерийских батарей — на этот счёт проводились десятки опытов, однако лишь малая часть из них оказалась удачной. Пройдёт не один десяток лет, прежде чем разработчики достигнут желаемого результата», — сказал специалист.

По его словам лазерное оружие сегодня можно назвать «частично тупиковым путём» развития систем ПВО.