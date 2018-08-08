Порошенко рассказал о сборке первого корпуса нового украинского БТРа

Соответствующую информацию он разместил у себя в Facebook.

«Первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 уже собирают на заводе им. В. А. Малышева в Харькове . Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В общем сварщики, слесари и инструментальщики завода должны объединить более 1700 деталей, из них более 400 — бронированных», — написал Порошенко.

По его словам, если испытания будут успешными, завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов БТР-ов.

«Также ГП «Завод им. Малышева», который входит в Государственный концерн «Укроборонпром» , кроме производства корпуса БТР-4, уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3. Продолжаем усиливать обороноспособность украинского войска!» — заявил Порошенко.

В то же время БРТ-4 на самом деле существует довольно давно. Разработку этого бронетранспортера начали еще 16 лет назад в рамках темы ОКР «Ладья», а демонстрационный прототип БТР-4 продемонстрировали в 2006 году. В конце ноября начали работу по производству первого серийного БТР-4, а в следующем — 2009 — году представили вариант БТР-4, оснащенный оснащенный боевым модулем БМ-7 «Парус». При этом до 2014 года в производстве данных моделей использовалось 45% деталей российского производства.