С 2022 года «КАМАЗ» наладит серийную сборку беспилотников

На «КАМАЗе» планируют запустить в серийное производство беспилотных грузовиков. В 2018 году машины начнут тестировать непосредственно на промплощадке завода.

Грузовой авторобот-грузовик сконструирован на базе дизельной модели КАМАЗ43083. Беспилотник оснащен видеокамерами, радарами, лазреными дальномерами и сонарами. Кроме того, на автоматизированном большегрузе установлена навигационная система и несколько систем связи — 4G, промышленный Wi-Fi. Если авторобот окажется вне доступа, то на этот случай предусмотрен специальный экстренный канал связи.

Первые испытания новой модели пройдут уже в 2018 году. Разработчики рассчитывают, что беспилотник сможет перемещаться между корпусами завода.

В течение ближайших нескольких лет на предприятии намерены выпускать автороботов не более 5 единиц в год, а к 2022 году наладить их серийный выпуск.