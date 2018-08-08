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С 2022 года «КАМАЗ» наладит серийную сборку беспилотников
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С 2022 года «КАМАЗ» наладит серийную сборку беспилотников 

RUБЕЖ 4 часа назад
Фото: RUБЕЖ
На «КАМАЗе» планируют запустить в серийное производство беспилотных грузовиков. В 2018 году машины начнут тестировать непосредственно на промплощадке завода.
Грузовой авторобот-грузовик сконструирован на базе дизельной модели КАМАЗ43083. Беспилотник оснащен видеокамерами, радарами, лазреными дальномерами и сонарами. Кроме того, на автоматизированном большегрузе установлена навигационная система и несколько систем связи — 4G, промышленный Wi-Fi. Если авторобот окажется вне доступа, то на этот случай предусмотрен специальный экстренный канал связи.
Первые испытания новой модели пройдут уже в 2018 году. Разработчики рассчитывают, что беспилотник сможет перемещаться между корпусами завода.
В течение ближайших нескольких лет на предприятии намерены выпускать автороботов не более 5 единиц в год, а к 2022 году наладить их серийный выпуск.
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