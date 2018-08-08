Почему НАТОвские пилоты бьют по своим

Истребитель испанских ВВС, входящий в состав контингента НАТО в Балтии, по ошибке запустил боевую ракету «воздух-воздух» во время тренировки в Эстонии . Инцидент не повлек за собой материального ущерба.

Руководство НАТО наказало испанцев за халатность, отстранив их пилотов от патрулирования. Теперь вместо них эстонское небо будут охранять португальцы.

Накануне уже американский истребитель в Афганистане тоже по ошибке, обстрелял группу полицейских, приняв их за моджахедов. В результате этого friendly fire было убито шесть человек.

Инциденты, когда военные нажимают не те кнопки, выпуская боевые ракеты по не предназначенным для поражения мишеням, происходят нередко. Так, на учениях «Запад-2017» российский вертолет по ошибке обстрелял ракетами автомобили на парковке, ранив трех человек.

Чем больше «умнеет» боевая техника, тем чаще будут происходить подобные инциденты, «обнадеживает» военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

«В доцифровых образцах двигатель ракеты, ее система наведения и пусковых узлов замыкались через руки и мозг пилота истребителя. В современных же набитых электроникой системах пилот оказывается как бы «не у дел» — в том смысле, что принятие решения о запуске ракеты может происходить в компьютерном «мозгу» истребителя без ведома человека в его кабине. Разработчики этих систем могли просто не учесть, что какая-то комбинация команд может быть прочитана электроникой не так, как этого ожидает пилот», — сказал он «Ридусу».

С подобным «предательством» техники сталкиваются все пользователи обычных компьютеров, когда случайно нажимают тут или иную комбинацию клавиш (именуемую у разработчиков hot keys). В лучшем случае, программа при этом уничтожает всю сделанную работу. В худшем — запускает боевую ракету.

Так произошло, к пример, на испытаниях американской противоракеты SM-3 в июне 2017 года. Оператор нажал не ту кнопку и ракета взорвалась, не долетев до цели.

В инциденте в эстонском небе проявилась еще одна проблема электроники, самостоятельно принимающей решения: ракета AIM-120 AMRAAM после несанкционированного запуска не самоуничтожилась, а летела по траектории, пока не кончилось топливо, и упала на землю.

Хорошо еще, что она упала в чистом поле. Но ведь 4-метровая металлическая болванка могла упасть и на какой-нибудь супермаркет. Или, того хуже, на нефтехранилище. Или навестись на гражданский авиалайнер или частный самолет. Причем не обязательно в воздушном пространстве Эстонии, которое такая ракета может пересечь из конца в конец за несколько минут. Это признал и командующий ВВС страны Рииво Валге.

Всем памятна трагедия над Крымом в начале 2000-х годов, когда именно «взявшая на себя» управление ракета земля-воздух С-200 приняла за цель российский самолет Ту-154, напоминает Тимошенко.

«По какой-то причине там тоже не сработала система самоликвидации. А расчет пусковой установки, который наводит ракету по радару, потерял над ней контроль. Поэтому это очень большое везение, что инцидент в Эстонии закончился благополучно», — подытоживает эксперт.