Британские подлодки оказались под угрозой из-за США

Дефектные компоненты из США стали угрозой для британских подлодок

Строительство британских подводных лодок нового поколения может затянуться из-за дефектов в пусковых установках баллистических ракет, построенных в США , пишут СМИ.

Как пишет The Times , новые АПЛ Dreadnought с баллистическими ракетами должны заменить субмарины типа Vanguard к началу 2030-х, передает ТАСС

В соответствии с соглашениями 1960-х годов, ключевые компоненты новых подлодок, включая системы ракет Trident, Британии предоставляют США.

По данным газеты, в отношении компании BWX Technologies (производителя компонентов пусковых установок, в которых обнаружены дефекты сварки) ведется расследование.

«ВМС США тесно сотрудничают с Соединенным Королевством с целью оценки воздействия произошедшего на программу Dreadnought», — заявил представитель ВМС США Билл Коуч.

Тем временем официальный представитель минобороны Британии заявил, что Лондон «осведомлен о вопросе качества сварки на трубах пусковых установок». При этом, по его словам, программа Dreadnought осуществляется «в соответствии с графиком и бюджетом».

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что министерство обороны Великобритании решило выделить более 900 млн фунтов стерлингов (более 1,2 млрд долларов) на создание АПЛ типа Dreadnought, оснащенных ракетами Trident.