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Британские подлодки оказались под угрозой из-за США
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Дефектные компоненты из США стали угрозой для британских подлодок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Строительство британских подводных лодок нового поколения может затянуться из-за дефектов в пусковых установках баллистических ракет, построенных в США, пишут СМИ.
Как пишет The Times, новые АПЛ Dreadnought с баллистическими ракетами должны заменить субмарины типа Vanguard к началу 2030-х, передает ТАСС.
В соответствии с соглашениями 1960-х годов, ключевые компоненты новых подлодок, включая системы ракет Trident, Британии предоставляют США.
По данным газеты, в отношении компании BWX Technologies (производителя компонентов пусковых установок, в которых обнаружены дефекты сварки) ведется расследование.
«ВМС США тесно сотрудничают с Соединенным Королевством с целью оценки воздействия произошедшего на программу Dreadnought», — заявил представитель ВМС США Билл Коуч.
Тем временем официальный представитель минобороны Британии заявил, что Лондон «осведомлен о вопросе качества сварки на трубах пусковых установок». При этом, по его словам, программа Dreadnought осуществляется «в соответствии с графиком и бюджетом».
Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что министерство обороны Великобритании решило выделить более 900 млн фунтов стерлингов (более 1,2 млрд долларов) на создание АПЛ типа Dreadnought, оснащенных ракетами Trident.
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