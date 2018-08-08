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Бронированные «Кайманы» отправились служить в Африку
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Бронированные «Кайманы» из Беларуси отправились служить в Африку 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Являющийся радикальной модернизацией советской бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 "Кайман" в настоящее время производится на 140-м ремонтном заводе в городе Борисов. Как заявляют создатели этой высокомобильной техники, ее эксплуатация возможна при жаре до пятидесяти градусов, что и необходимо для африканских условий.
Бронеавтомобиль может применяться как разведчик, установленное на нем оборудование позволяет успешно двигаться в обычном транспортном потоке на дорогах общего пользования. Поэтому изделие белорусских оружейников и понравилось жандармерии Кот-д'Ивуара.
Несущий корпус "Каймана" обеспечивает надежную защиту от огня стрелкового оружия. Дизельный двигатель Д-245.30Е2 разгоняет семитонную машину до 110 км/ч. Благодаря водометному движителю на плаву достигается скорость в 8 км/ч. Запас хода по шоссе — 1000 км. Вместимость — 6 человек.
Машина может быть оснащена разнообразным вооружением: от 7,62-мм пулемета ПКМ до дистанционно управляемого боевого модуля "Адунок" с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес".
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