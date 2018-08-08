Российские конструкторы разработали «вечный» двигатель для подлодок‍

Передовая система не требует перезарядки ядерного топлива.

Специалисты «Росатома» создали «вечный» ядерный реактор для подлодок. Об этом сообщается в годовом отчете предприятия за 2017 год.

Известно, что эта система не требует перезарядки ядерного топлива. Ранее такая процедура была необходима раз в десять лет и занимала примерно месяц.