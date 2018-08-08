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Российские конструкторы разработали «вечный» двигатель для подлодок‍
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Российские конструкторы разработали «вечный» двигатель для подлодок‍ 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Передовая система не требует перезарядки ядерного топлива.
Специалисты «Росатома» создали «вечный» ядерный реактор для подлодок. Об этом сообщается в годовом отчете предприятия за 2017 год.
Известно, что эта система не требует перезарядки ядерного топлива. Ранее такая процедура была необходима раз в десять лет и занимала примерно месяц.
Ранее, федеральное министерство образования и науки стало инициатором присуждения центрам «Росатома» оценочных категорий. В результате, четыре научных предприятия корпорации признаны лидерами в разработке новых технологий (подробнее…)
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