Российские конструкторы разработали «вечный» двигатель для подлодок‍ 

Передовая система не требует перезарядки ядерного топлива.
Специалисты «Росатома» создали «вечный» ядерный реактор для подлодок. Об этом сообщается в годовом отчете предприятия за 2017 год.
Известно, что эта система не требует перезарядки ядерного топлива. Ранее такая процедура была необходима раз в десять лет и занимала примерно месяц.
Ранее, федеральное министерство образования и науки стало инициатором присуждения центрам «Росатома» оценочных категорий. В результате, четыре научных предприятия корпорации признаны лидерами в разработке новых технологий (подробнее…)