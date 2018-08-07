Киев анонсировал показ нового оружия

Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал показать на военном параде по случаю Дня независимости Украины новые образцы оружия и техники.
Полторак рассказал, что всего в параде примут участие 4 тыс. 500 военнослужащих ВСУ, нацгвардии, СБУ, погранслужбы и других служб, а также 250 образцов техники.
«Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и проходящие государственное испытание», — написал Полторак на своей странице в Facebook.
Напомним, 1 августа президент Украины Петр Порошенко презентовал новые боевые самолеты украинской армии, а ранее рассказал об испытаниях снаряда для системы «Гиацинт».
При этом 7 июля депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью каналу ZIK раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за катастрофическую ситуацию с вооружением ВСУ.