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Киев анонсировал показ нового оружия
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Киев анонсировал показ нового оружия на параде ко Дню независимости 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал показать на военном параде по случаю Дня независимости Украины новые образцы оружия и техники.
Полторак рассказал, что всего в параде примут участие 4 тыс. 500 военнослужащих ВСУ, нацгвардии, СБУ, погранслужбы и других служб, а также 250 образцов техники.
«Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и проходящие государственное испытание», — написал Полторак на своей странице в Facebook.
Напомним, 1 августа президент Украины Петр Порошенко презентовал новые боевые самолеты украинской армии, а ранее рассказал об испытаниях снаряда для системы «Гиацинт».
При этом 7 июля депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью каналу ZIK раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за катастрофическую ситуацию с вооружением ВСУ.
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