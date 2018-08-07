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Названы сроки полета модернизированного Ту-22М3М
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Названы сроки первого полета модернизированного Ту-22М3М 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый полёт модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М состоится до конца сентября 2018 года, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ПАО "Туполев".
Ранее в "Туполеве" заявили РИА Новости, что выкатка Ту-22М3М состоится 16 августа на Казанском авиастроительном заводе.
"Первый полёт бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года", — сказали в компании.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
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