Названы сроки полета модернизированного Ту-22М3М

Названы сроки первого полета модернизированного Ту-22М3М

Ранее в "Туполеве" заявили РИА Новости, что выкатка Ту-22М3М состоится 16 августа на Казанском авиастроительном заводе.

"Первый полёт бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года", — сказали в компании.