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Украина договорилась производить самолеты с США
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Украина договорилась производить самолеты с США и Чехией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Государственное предприятие "Одесский авиационный завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", договорилось с американской и чешской компаниями о разработке и производстве самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба "Укроборонпрома".
"ГП "Одесский авиационный завод", вместе с американской компанией Aviastar Invest Corp и DISTAR CZ a. s. из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов на Украине", — говорится в сообщении.
При этом в госконцерне не уточняют, какие виды самолетов планируют совместно производить.
Кроме того, согласно сообщению, предприятия договорились о создании регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введения ряда процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.
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