Украина договорилась производить самолеты с США и Чехией

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром" , договорилось с американской и чешской компаниями о разработке и производстве самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба "Укроборонпрома".

"ГП "Одесский авиационный завод", вместе с американской компанией Aviastar Invest Corp и DISTAR CZ a. s. из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов на Украине", — говорится в сообщении.

При этом в госконцерне не уточняют, какие виды самолетов планируют совместно производить.