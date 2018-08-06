Су-27 превратят в летающих разведчиков

По итогам военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России вместе с оборонной промышленностью приступили к глубокой модернизации комплексов Л-705: теперь многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения Су-27 смогут находить противников в воздухе и на земле по радиоэлектронному излучению.

Системы радиоэлектронной борьбы предпоследнего поколения Л-705 являются штатными для массовых истребителей ВКС России. Су-27 смогут в режиме онлайн обнаруживать средства связи, радиолокаторы, комплексы ПВО, воздушные суда и создавать им помехи. Усовершенствованные комплексы многократно повысят живучесть истребителей и их эффективность в районах боевых действий, а в перспективе все средства радиоэлектронной борьбы воздушно-космических сил будут интегрированы в единую систему разведки.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ, работы по модернизации систем радиоэлектронной борьбы Л-705 начнутся уже в этом году: системы доработают до уровня более совершенных авиационных комплексов радиоэлектронного противодействия «Хибины». Работы пройдут в два этапа: сначала на Л-705 будет установлено новое программное обеспечение, что обойдётся военным в 129 миллионов рублей.

В ходе второго этапа будет изменена электронная начинка станций РЭБ: появятся более совершенные блоки и системы, а блоки Л-705, отвечающие за обнаружение и классификацию радиоэлектронного излучения, заменят на оборудование, которое используется на «Хибинах». Модернизированную аппаратуру интегрируют в бортовую систему Су-27: в кабинах пилотов появится специальный экран, где в реальном времени будут отображаться все источники радиоэлектронного излучения в районе полёта.

Новое программное обеспечение комплекса сможет самостоятельно анализировать и классифицировать источники радиоэлектронного излучения. На экране пилот увидит не только местоположение источника, но и тип излучения, его силу, а также данные о классификации объекта. В зависимости от характера угрозы аппаратура самостоятельно примет решение, какие виды помех смогут обезопасить истребитель. Они могут быть как мощными шумовыми, забивающими весь радиодиапазон, так и «уводящими» помехами, когда в эфире создаётся множество ложных целей, среди которых практически невозможно обнаружить настоящие самолёты.