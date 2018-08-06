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Су-27 превратят в летающих разведчиков
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Су-27 превратят в летающих разведчиков 

Популярная механика 34 минуты назад
Фото: Популярная механика
По итогам военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России вместе с оборонной промышленностью приступили к глубокой модернизации комплексов Л-705: теперь многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения Су-27 смогут находить противников в воздухе и на земле по радиоэлектронному излучению.
Системы радиоэлектронной борьбы предпоследнего поколения Л-705 являются штатными для массовых истребителей ВКС России. Су-27 смогут в режиме онлайн обнаруживать средства связи, радиолокаторы, комплексы ПВО, воздушные суда и создавать им помехи. Усовершенствованные комплексы многократно повысят живучесть истребителей и их эффективность в районах боевых действий, а в перспективе все средства радиоэлектронной борьбы воздушно-космических сил будут интегрированы в единую систему разведки.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ, работы по модернизации систем радиоэлектронной борьбы Л-705 начнутся уже в этом году: системы доработают до уровня более совершенных авиационных комплексов радиоэлектронного противодействия «Хибины». Работы пройдут в два этапа: сначала на Л-705 будет установлено новое программное обеспечение, что обойдётся военным в 129 миллионов рублей.
В ходе второго этапа будет изменена электронная начинка станций РЭБ: появятся более совершенные блоки и системы, а блоки Л-705, отвечающие за обнаружение и классификацию радиоэлектронного излучения, заменят на оборудование, которое используется на «Хибинах». Модернизированную аппаратуру интегрируют в бортовую систему Су-27: в кабинах пилотов появится специальный экран, где в реальном времени будут отображаться все источники радиоэлектронного излучения в районе полёта.
Новое программное обеспечение комплекса сможет самостоятельно анализировать и классифицировать источники радиоэлектронного излучения. На экране пилот увидит не только местоположение источника, но и тип излучения, его силу, а также данные о классификации объекта. В зависимости от характера угрозы аппаратура самостоятельно примет решение, какие виды помех смогут обезопасить истребитель. Они могут быть как мощными шумовыми, забивающими весь радиодиапазон, так и «уводящими» помехами, когда в эфире создаётся множество ложных целей, среди которых практически невозможно обнаружить настоящие самолёты.
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