«Роскосмос» начал подготовку ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты

«Мы начали подготовку федеральной целевой программы по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — сказал Рогозин журналистам в Ярославле

Кроме того, по словам главы «Роскосмоса», к октябрю госкорпорация определит способ финансирования спутниковой системы «Сфера» для обеспечения связью территории РФ

«Если мы хотим сделать «Сферу» так, чтобы там были частные инвестиции, то возможно мы найдём другую правовую форму… Я думаю, что в конце октября будет сформирован проект государственных подходов для организации работы «Сфера»», — добавил Рогозин.