Крупнейшая лизинговая компания России получила пятый медицинский «Ансат»

Вертолет будет эксплуатироваться компанией «Русские Вертолетные Системы» (РВС) и в скором времени начнет выполнять санитарные задания в одном из российских регионов. Машину задействуют в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации », утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Юрий Пустовгаров. «Вертолеты «Ансат» несут службу по спасению людей в семи регионах России. Количество спасенных жизней увеличивается с каждым разом, потому как благодаря эксплуатации медицинских «Ансатов» соблюдается правило «золотого часа» — это время, за которое пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. Для этого в наших вертолетах с медмодулями есть все необходимое. В 2018 году ожидается изготовление первых «Ансатов» в экспортном варианте», — отметил управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод»

Напомним, что модификация машины с медицинским модулем прошла сертификацию в мае 2015 года. Медицинский «Ансат» соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека. Так, вертолеты оснащаются системой искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, расшифровывающей кардиограммой в реальном времени.

«Ансаты» имеют ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе, отмечают в холдинге. Прежде всего — это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Также машина обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.

Всего по контракту с ГТЛК в этом году будет поставлено еще семь вертолетов «Ансат» с медицинскими модулями.