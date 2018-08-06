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Крупнейшая лизинговая компания России получила пятый медицинский «Ансат»
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Крупнейшая лизинговая компания России получила пятый медицинский «Ансат» 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Холдинг «Вертолеты России» в рамках заключенного контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) осуществил передачу медицинского «Ансата». Машина стала пятым вертолетом этого типа, запланированным к передаче ГТЛК в 2018 году.
Вертолет будет эксплуатироваться компанией «Русские Вертолетные Системы» (РВС) и в скором времени начнет выполнять санитарные задания в одном из российских регионов. Машину задействуют в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
«Вертолеты «Ансат» несут службу по спасению людей в семи регионах России. Количество спасенных жизней увеличивается с каждым разом, потому как благодаря эксплуатации медицинских «Ансатов» соблюдается правило «золотого часа» — это время, за которое пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. Для этого в наших вертолетах с медмодулями есть все необходимое. В 2018 году ожидается изготовление первых «Ансатов» в экспортном варианте», — отметил управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.
Напомним, что модификация машины с медицинским модулем прошла сертификацию в мае 2015 года. Медицинский «Ансат» соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека. Так, вертолеты оснащаются системой искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, расшифровывающей кардиограммой в реальном времени.
«Ансаты» имеют ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе, отмечают в холдинге. Прежде всего — это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Также машина обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.
Всего по контракту с ГТЛК в этом году будет поставлено еще семь вертолетов «Ансат» с медицинскими модулями.
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