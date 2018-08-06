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В Астраханской области провели пуски ракет С-400
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В Астраханской области провели боевые пуски ракет С-400 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели боевые пуски ракет ЗРК С-400, сообщает пресс-служба ВВО.
"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 соединения противовоздушной обороны ВВО успешно справились с задачей, поразив все мишени на полигоне в Астраханской области. Военнослужащие успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней — "кабан", движущихся по баллистической траектории", — говорится в сообщении.
Проведение боевых пусков стало завершающим этапом переобучения военных ВВО на новые ЗРК С-400.
Расчеты изучили материальную часть ЗРК, порядок и основные принципы работы комплекса и теперь готовятся к погрузке и отправке техники в соединение противовоздушной обороны в Хабаровском крае.
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