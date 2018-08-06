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В США похоронили «Армату»
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В США похоронили «Армату» 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Сергей Бобылев / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Технологии, использованные при разработке танка Т-14 «Армата», окажутся полезными при создании другой боевой машины, а в настоящее время Россия, отказавшись от массового оснащения новой техникой, максимально использует вооружение бывшего СССР, пишет Джозеф Тревитик на страницах The Drive.
Эксперт полагает, что «Армата», как и истребитель Су-57, слишком дорога для серийного производства, однако в перспективе может использоваться для создания новой техники.
«Как и в случае с Су-57, к тому времени, когда Россия может принять решение о массовом производстве Т-14 или даже иметь ресурсы для этого, ситуация также может измениться. Кажется вероятным, что УВЗ (разработчик и производитель танка — прим. «Ленты.ру») продолжает развивать дизайн и может использовать его в качестве плацдарма для дальнейшей усовершенствованной концепции танков», — полагает эксперт.
Тревитик отмечает, что через пять семь лет возможно появление нового российского танка. «Тем временем Кремль, похоже, продолжит выдавливать максимум возможного из своих почтенных машин эпохи холодной войны», — пишет автор.
В апреле 2018 года военный эксперт Себастьян Роблин в The National Interest опубликовал заметку «Покойся с миром: у России и Индии были большие планы по созданию смертоносного истребителя. Что случилось?», где перечислил преимущества американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II перед российским Су-57.
В 2018 году Минобороны России отказалось от серийного производства Су-57 и Т-14 «Армата». Одной из главных причин такого решения называется дороговизна техники. Военное ведомство предпочло сосредоточиться на модернизации разработанной в СССР техники, допуская серийное производство Су-57 и Т-14 «Армата» или их производных в будущем.
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