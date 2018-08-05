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Выпущенный в 1945 году в Нижнем Тагиле танк будет отреставрирован
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Выпущенный в 1945 году в Нижнем Тагиле танк будет отреставрирован 

Уральский меридиан 21 час назад
Фото: Уральский меридиан
Впервые отреставрируют танк Т-34-85, прошедший Великую Отечественную войну.
С 1944 года Т-34-85 являлся основным танком РККА в Великой Отечественной войне.
Во время снятия слоев краски на танке были обнаружены фамилия неизвестного солдата и цифровой ряд на лобовой броне.
Обнаруженные на корпусе цифры указывают на то, что танк Т-34-85 сделан на 183-м уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле. В 1972 году боевая машина попала на ремонтную базу в Уручье. А спустя семь лет танк стал экспонатом. Он стоял у старого здания Музея Великой Отечественной войны. Затем его отправили в Станьково на экспозицию военной техники под открытым небом.
Команда из пяти человек планирует завести легендарный Т-34-85 к концу августа — началу сентября 2018 года.
Фото превью с сайта: regnum.ru.
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