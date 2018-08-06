Китай сделал прорыв в области вооружений

Китай провел успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий провела успешное испытание китайского гиперзвукового летательного аппарата "Синкун-2" ("Звездное небо"), говорится в сообщении Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.

Испытание волноплана прошло 3 августа на одном из полигонов на северо-западе Китая . Аппарат находился в воздухе в течение 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

Сообщается, что академия занималась разработкой первого китайского опытного сверхзвукового летательного аппарата на протяжении трех лет.

Тем временем, как пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны благодаря своей высокой скорости и непредсказуемой траектории.