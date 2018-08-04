Как танк Капитана Половчени стал «Троянским конём» для фашистов

Гавриил Антонович Половченя к моменту начала Великой Отечественной войны уже был опытным солдатом. В армию его, уроженца села Языль Бобруйского уезда Минской губернии Российской империи, призвали в 1927 году.

Начал с рядового в кавалерийском полку. После окончания срочной службы отучился на курсах механиков-водителей, затем — курсы среднего комсостава. Принимал участие в Польском походе РККА, Советско-финской войне. 22 июня 1941 года он встретил в звании старшего лейтенанта. К началу ноября 1941 года Г. А. Половченя был произведен в капитаны и получил назначение на должность заместителя командира 141-го отдельного тяжелого танкового батальона. [С-BLOCK]

В январе 1942 года батальон принимал участие в Торопецко-Холмской операции в составе Северо-Западного фронта. Перед батальоном была поставлена задача: прорвать оборону противника и развить наступление в направлении Луги, Андреаполя и далее до Велижа.

9 января 141-й отдельный танковый батальон прорвал передний край обороны противника и устремился в прорыв. Танкисты форсировали по льду озеро, взяли деревню Охват и пошли в сторону Луги. Капитан Половченя вел бой в танке Т-34. В азарте он оторвался от своего батальона, поскольку тяжелые танки КВ не поспевали за ним. 11 января танк Половчени в одиночку ворвался в деревню Луги. Там был расквартирован немецкий полк. [С-BLOCK]

Экипаж танка капитана Половчени, действуя пушкой, пулеметом и гусеницами, уничтожил 2 противотанковых орудия, 6 минометов, а еще пулеметы, повозки с боеприпасами. В бегство были обращены два батальона пехоты. Потери немцев исчислялись сотнями убитых.

Помимо блестящего выполнения боевой задачи, рейд Половчени спас от верной смерти 85 жителей деревни. Фашисты обвинили их в связи с партизанами, согнали в один из домов и назавтра собирались публично сжечь.

Но это еще не все. 12 января танк Половчени ворвался в соседнее село Алексино. Здесь немцы обстреляли танк и повредили его, заставив остановиться. Фашисты попытались взять экипаж в плен, а когда это не получилось, они набросили на танк брезент, облили бензином и подожгли. Однако, экипажу удалось завести танк и сбить пламя. Танк благополучно вернулся в Лугу. [С-BLOCK]

На следующий день, 13 января 141-й отдельный танковый батальон подошел к городу Андреаполь. Капитан Половченя получил приказ двумя танками выйти к железнодорожной станции, где готов был к отправке немецкий эшелон с советскими гражданами, которых собирались угнать в Германию . Танки Половчени должны были блокировать эшелон.

Однако, танк, в котором находился Гаврила Антонович, провалился под лед речки, и как ни старались танкисты, выбраться из ледяного капкана у них не получалось. Нужен был тягач. Половченя принял решение дожидаться подхода частей Красной армии. Экипажу второго танка он приказал идти к железнодорожной станции и выполнить боевую задачу. [С-BLOCK]

Застрявший в реке танк вскоре заметили немцы. Трофей был знатный, и упустить его было никак нельзя. Немцы осторожно приблизились к танку. Экипаж тихо сидел внутри, не подавая признаков жизни. Замысел Половчени был прост и дерзок: пусть-ка немцы сами вытащат танк из реки, а уж оказавшись на свободе, экипаж найдет возможность использовать первый же удобный момент.

Обойдя танк, постучав прикладами, попытавшись открыть башенный люк и не преуспев в этом, немцы решили, что танк брошен.

Надо сказать, мороз стоял под 35 градусов, и немцы даже и предположить не могли, что в такую стужу кто-то сможет так долго находиться внутри танка, застрявшего во льду. [С-BLOCK]

Наконец, немцы пригнали тягач, зацепили танк и вытащили его на берег. Это было 15 января. К этому времени танкисты уже очень страдали от холода, но по-прежнему не выдавали себя.

Тридцатьчетверку притащили в Адреаполь, на территорию промкомбината. Здесь была охрана, поэтому бойцам пришлось продолжать скрытно сидеть внутри танка. Тем временем, рация у них исправно работала, и капитан Половченя имел возможность связаться с командованием и получить нужные инструкции. [С-BLOCK]

16 января в пять часов утра экипаж трофейного танка пошел на прорыв. Тридцатьчеверка вырвалась на улицы города, открыла огонь по врагу, посеяв панику среди немцев. В ходе боя экипаж Половчени уничтожил 12 орудий, 30 автомобилей с боеприпасами, и более 20 солдат и офицеров противника. Дезорганизованные немцы не смогли оказать должного сопротивления подошедшим частям Красной армии, и город Адреаполь был в тот же день освобожден.

За эти подвиги в ходе Торопецко-Холмской операции Гавриил Антонович был произведен в майоры, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза. [С-BLOCK]