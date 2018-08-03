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Секретный танк Израиля случайно попал на фото
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Секретный танк Израиля случайно попал на фото 

Don't Panic 3 августа 2018
Фото: Don't Panic
Израильский танк с модульным вооружением случайно засветился на любительском фото одного из военных. Машина выглядит грозно — похоже, что это новая разработка на базе классической «Меркава-IVМ»
Бойцы Israeli Defense Forces уже несколько раз допускали промашки, выкладывая онлайн совершенно секретные снимки. Так в прошлом месяце весь мир увидел внутренние объекты авиабазы «Неватим».
Военные эксперты полагают, что на снимке танк серии «Барака», оснащенный искусственным интеллектом. Он спроектирован так, чтобы реагировать на стрельбу без реакции оператора и в принципе способен на самостоятельное, управляемое дистанционно передвижение.
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