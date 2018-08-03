Ещё
С-400 «Триумф» подняты по тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Саратовом подняты по тревоге ракетные системы С-400 «Триумф» 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Комплексы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", которые в начале года поступили в подразделения Саратовской области, были подняты по учебной тревоге.
Саратовские экипажи зенитных установок отправились в дальний путь. Им предстоит преодолеть более пяти тысяч километров, чтобы добраться до полигона в Бурятии, где состоятся учебно-боевые стрельбы на полигоне Телемба. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ.
Зенитчикам предстоит отразить нападение условного противника, которого будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль". Они имеют такие же характеристики по скорости и траектории движения, как реальные крылатые ракеты, и способны имитировать не только существующие, но и перспективные аэродинамические цели, в том числе малозаметные.
В учениях зенитчиков примут участие более 500 человек и около 100 единиц техники.

Справка "РГ"

С-400 "Триумф" предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Способны уничтожать цели на высоте до 30 километров, дальность действия достигает 400 киломтеров. Принята на вооружение в России 2007 году.
Российская Газета: последние новости
Новая пушка обеспечит "Армате" абсолютное превосходство Российский фрегат-невидимка превзошел боевые корабли США Раскрыт секрет военных успехов России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев призвал готовиться к удару США634
Украина забыла про свой День ВДВ и отметила по-российски53
Петросян и Степаненко делят имущество в суде49
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью816
Фриске обрушилась на Малахова12
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
01:00
Фриске обрушилась на Малахова
Шоу-бизнес
00:50
Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
В мире
11:46
Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Шоу-бизнес
01:00
Равшана Куркова тайно вышла замуж
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение