С-400 «Триумф» подняты по тревоге

Под Саратовом подняты по тревоге ракетные системы С-400 «Триумф»

Комплексы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", которые в начале года поступили в подразделения Саратовской области , были подняты по учебной тревоге.

Саратовские экипажи зенитных установок отправились в дальний путь. Им предстоит преодолеть более пяти тысяч километров, чтобы добраться до полигона в Бурятии , где состоятся учебно-боевые стрельбы на полигоне Телемба. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ

Зенитчикам предстоит отразить нападение условного противника, которого будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль". Они имеют такие же характеристики по скорости и траектории движения, как реальные крылатые ракеты, и способны имитировать не только существующие, но и перспективные аэродинамические цели, в том числе малозаметные.

В учениях зенитчиков примут участие более 500 человек и около 100 единиц техники.

Справка "РГ"