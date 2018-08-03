С-400 «Триумф» подняты по тревоге

Комплексы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", которые в начале года поступили в подразделения Саратовской области, были подняты по учебной тревоге.
Саратовские экипажи зенитных установок отправились в дальний путь. Им предстоит преодолеть более пяти тысяч километров, чтобы добраться до полигона в Бурятии, где состоятся учебно-боевые стрельбы на полигоне Телемба. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ.
Зенитчикам предстоит отразить нападение условного противника, которого будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль". Они имеют такие же характеристики по скорости и траектории движения, как реальные крылатые ракеты, и способны имитировать не только существующие, но и перспективные аэродинамические цели, в том числе малозаметные.
В учениях зенитчиков примут участие более 500 человек и около 100 единиц техники.
Справка "РГ"
С-400 "Триумф" предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Способны уничтожать цели на высоте до 30 километров, дальность действия достигает 400 киломтеров. Принята на вооружение в России 2007 году.