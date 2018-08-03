Выявлена новая способность «Искандер-М»

Выявлена способность «Искандер-М» поражать морские цели

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» может поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели. В их числе могут быть корабли, стоящие на рейде.

По информации InterFax, изначально при разработке комплекса таких задач ему не ставилось. Это было выяснено экспериментальным путём во время учений в южном военном округе. «Искандер-М» поразил две цели в Черном море и на морском полигоне в Абхазии . Изначально там отрабатывались ракетные удары в горах.

Такая высокая степень поражения целей обеспечена головной частью «с активной радиолокационной головкой самонаведения», схожей с «Кинжалом».