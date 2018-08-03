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Выявлена новая способность «Искандер-М»
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Выявлена способность «Искандер-М» поражать морские цели 

News.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» может поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели. В их числе могут быть корабли, стоящие на рейде.
По информации InterFax, изначально при разработке комплекса таких задач ему не ставилось. Это было выяснено экспериментальным путём во время учений в южном военном округе. «Искандер-М» поразил две цели в Черном море и на морском полигоне в Абхазии. Изначально там отрабатывались ракетные удары в горах.
Такая высокая степень поражения целей обеспечена головной частью «с активной радиолокационной головкой самонаведения», схожей с «Кинжалом».
Ранее Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты из комплекса «Искандер». Оно было записано во время учений в Восточном военном округе.
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