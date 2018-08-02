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Бронированный хищник: бронеавтомобиль «Тигр» за 60 секунд
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Бронированный хищник: бронеавтомобиль «Тигр» за 60 секунд 

ТК «Звезда» 2 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
«Звезда» рассказывает о технике, на которой соревнуются участники АрМИ-2018.
«Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник.
Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.
Интересные факты
— На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30;
— Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота Уран-9;
— Броня обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД;
— Машина также имеет противоминную защиту;
— В зависимости от комплектации машина может иметь бортовую информационно-управляющую систему, дизельную электростанцию, кондиционер и отопитель, штурмовую лестницу (трап), управляемую из кабины водителя специальным пультом;
— «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.
— Машина стоит на вооружении нескольких государств и российских силовых ведомств. Были задействованы в ходе операции в Сирии.
На «Тиграх» проходят соревнования «Военное ралли».
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