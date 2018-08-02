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Вашингтон намерен поставить Киеву боевые катера
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Посол Украины: Вашингтон намерен поставить Киеву боевые катера 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Посол Украины в США Валерий Чалый в ходе беседы с «Укринформ» рассказал о намерении Вашингтона поставить Киеву боевые катера для усиления украинских позиций в море.
«В плане получения вооружений мы открываем новые страницы. Например, активно готовится отправка боевых катеров на Украину, потому что у нас есть много вопросов по контролю морского пространства. Это будут прямые поставки, без посредников», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США выделило $307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии, Турции, Австралии и Тайваня.
Также 30 апреля президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Javelin прибыли на Украину.
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