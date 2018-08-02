Видео: Можно ли сбить коптер из автомата Калашникова

Насколько уязвимы для стрелкового оружия современные малые беспилотные летательные аппараты решили выяснить эксперты канала WarGonzo.

Для этой цели они провели стрельбы на полигоне в Донбассе, использовав пистолета Макарова и автоматы Калашникова калибра 5,45 мм и 7,62 мм. В качестве мишени был выбран квадрокоптер, который летал на расстоянии около 50 метров.

Вначале по беспилотнику стреляли из пистолета Макарова. Однако, даже расстреляв всю обойму, стрелку-испытателю не удалось попасть в цель. Лишь одна из пуль зацепила лопасть винта, но дрон смог продолжать полет под управлением оператора. Затем беспилотник пытались сбить из автомата Калашникова. Все попытки также закончились неудачно.

Наблюдавший за ходом эксперимента военнослужащий ДНР сообщил, что подбить беспилотный летательный аппарат из стрелкового оружия практически нереально. За время конфликта на Донбассе им было зафиксировано только три случая попадания в дрон. При этом два попадания не повлияли на летные качества квадрокоптера, и лишь в одном случае, когда пуля попала в аккумуляторную батарею, аппарат был потерян.

Отметим, что в 2015 году в системе подготовки российских снайперов появилось упражнение «Уничтожение беспилотников». Таким образом подбить дрон в воздухе по силам только специально обученным стрелкам.